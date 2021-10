"Turboenergética": La increíble forma en que la hija de Cristián de la Fuente tomó una bebida sobre un avión

Una arriesgada y exitosa maniobra realizó en los aires la hija de Cristián de la Fuente y Angélica Castro, Laura, quien voló en un avión junto a su padre, quien recordemos, es piloto formado en la FACh.

La joven, que recientemente cumplió 17 años, se subió a la aeronave y sobre esta abrió una bebida energética en lata, pero no de la forma normal, sino que de una manera completamente arriesgada.

Esto porque Lau le realizó una perforación a la lata en la parte baja, consumiendo por ahí el líquido gaseoso de la bebida. Algo que en Chile se conoce popularmente como una "turbochela", pero que en inglés es llamado "shotgun".

Luego de lo anterior, se dio una vuelta en 360 por los aires, sin botar una gota del líquido por su boca. "Parece que ya me salieron las alas. Shotguneando la Red Bull a mi estilo", escribió en la descripción del video, junto a una cara guiñando un ojo.

El saludo cumpleañero de Angélica Castro a Laura

Durante esta semana, Laura cumplió 17 años, y Angélica Castro, su madre, le dejó un tierno saludo a través de su cuenta de Instagram, con un video lleno de fotos de ellas dos, desde cuando era pequeña a la actualidad.

Añadió una extensa descripción, señalando de entrada que "no puedo creer que ya han pasado 17 años y 9 meses en que estamos juntas!! Desde el día en que estás conmigo, mi vida cambio!! Iluminaste cada uno de los caminos que he tomado, has sido mi energía y motor de amor y pasión... Eres mi todo".

"Gracias, gracias, gracias, por ser sólo luz y amor!! Amo verte brillar cruzando fronteras y dimensiones!! Tu amor es infinito, ilimitado y me siento bendecida de tenerte conmigo cada día. Gracias por tu sonrisa y abrazos constantes, gracias por ese baño de amor y contención que nos regalas cada día. La vida tiene sentido y nos entrega un horizonte sin fin gracias a ti", sumó.

Por último sentenció que "te amo hasta la milky way (Vía Láctea) y más allá. Por siempre". La publicación recibió miles de 'likes' y cientos de comentarios de los fans de Angélica, que se plegaron a su extenso saludo cumpleañero.

