Arrendatarios le quedaron debiendo 8 meses: Jhendelyn Núñez invirtió en 4 departamentos

Son muchas las personas que han decidido invertir en bienes raíces, especialmente famosos, ya que si se arriendan, con el pago de dicha mensualidad prácticamente "se pagan solos".

Lo anterior se da si el arrendatario es responsable. Justamente lo contrario le pasó a la modelo Jhendelyn Núñez, quien compró 4 departamentos y algunos de sus moradores le han quedado debiendo dinero, teniendo que ella correr con los gastos.

Una de las familias inquilinas se quedó sin trabajo producto de la pandemia, situación que Núñez entendió, por lo que les dejó quedarse en el inmueble durante algún tiempo hasta que mejorara su situación. El problema es que fueron 8 los meses que le quedaron debiendo arriendo.

"No sabía qué hacer"

"Fui súper empática con la situación que estamos viviendo. Dejé que estuvieran hasta que pudieran pagar o consiguieran en algún minuto cómo abandonar el lugar", reveló a LUN, comentando además que durante todo ese tiempo tuvo que sacar plata de su bolsillo para pagar las cuotas de los créditos hipotecarios.

"No sabía qué hacer, uno no puede llegar y echar a una familia a la calle. Los primeros meses claro que se entienden, pero la corredora que maneja los departamentos me dijo que ya habían pasado 6 meses y que se los iban a pedir", agregó.

Lo que sabe Jhendelyn actualmente es que sus exmoradores se fueron donde una familiar, dejando una enorme deuda en gastos comunes los cuales afortunadamente pudo pagar debido a que sigue con trabajo.

"Son cuatro departamentos y hasta el día de hoy los arrendatarios se están poniendo al día, pero no tengo problemas en esperar", cerró.

