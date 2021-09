Con la llegada de las altas temperaturas, y sobre todo después de Fiestas Patrias, son muchos los que comienzan a ejercitar su físico y comer mejor, con el objetivo de llegar con la mejor versión de sí mismos al verano.

Algunos creen que la dieta es la solución y comienzan a suprimir la ingesta de alimentos. Esto funciona para algunos, pero otros pueden simplemente seguir comiendo y gracias al deporte, lograr un abdomen fibroso.

Lo anterior es lo que le ocurrió a Claudio Valdivia, hermano del "Mago", quien en solo 5 meses y sin dieta, consiguió bajar cinco kilos y aumentar su masa muscular al 54%.

El cambio de Claudio Valdivia

¿Cómo lo hizo sin cuidarse con la comida? En LUN cuenta "no tengo alimentos restringidos, pensamos la alimentación orientados al entrenamiento. Si entreno más, como más. Si entreno menos, limito ciertos macros que utilizaré ese día. La hidratación es fundamental".

Su coach, Cristián Fuentes, le definió una pauta nutricional, haciendo un análisis de cómo es su cuerpo, cruzando la información deportiva junto a un duro entrenamiento. "Claudio partió con un 51,4% de masa muscular, una sumatoria de 6 pliegues de 48,6 mm y 16,2 kg de masa adiposa. Hoy tiene el 54% de masa muscular con menos de 30 mm de 6 pliegues y 12 kg de masa adiposa", explica.

Un cambio de vida que más por lo estético, lo hace para también sentirse más activo y darle un buen ejemplo a su hijo.

"Trabajo mi cuerpo para sentirme bien conmigo mismo, para estar conforme con mi cuerpo. Actualmente me siento con mucha energía, saludable, y puedo traspasarle eso a mi hijo. Además me ayuda para seguir jugando fútbol, que me encanta", cierra.

