Elon Musk y Grimes anuncian que se han "semiseparado" después de tres años de relación

El multimillonario de 50 años, Elon Musk, anunció que se ha "semiseparado", de la cantante canadiense Grimes, con quien compartieron una relación de tres años y tuvieron un hijo en mayo del año pasado, a quien llamaron X Æ A-Xii.

Según explicó al medio estadounidense Page Six, el creador de Tesla aseguró que su trabajo con SpaceX y con la marca de autos eléctricos requiere "que esté en Texas", donde están sus fábricas, o "al otro lado del océano" mientras que el trabajo de la cantante, es sobre todo en Los Ángeles. Sin embargo, aseguró que aún se quieren y se ven con frecuencia, "ahora se está quedando conmigo y Baby X está en la habitación contigua", detalló.

Elon Musk y Grimes hicieron oficial su relación en la alfombra roja del MET en mayo de 2018, poco tiempo después de que se conociera que el multimillonario había roto con su antigua pareja Amber Heard.

Musk, que se encuentra en plena carrera espacial contra otros dos multimillonarios, vive la mayor parte del tiempo en una pequeña casa alquilada de 37 metros cuadrados en Texas, en los terrenos de las instalaciones de SpaceX y la nueva fábrica de Tesla. El resto del tiempo vive también en casas que no son de su propiedad, ya que en 2020 hizo una promesa de deshacerse de todas sus posesiones materiales, por lo que ha estado vendiendo todas sus mansiones.

La pareja mantuvo siempre una relación muy discreta, por lo que se ha conocido muy poca información a lo largo de sus años juntos, tanto es así que no hubo mayores detalles hasta mayo de 2020 cuando anunciaron que esperaban su primer hijo.

La noticia causó revuelo al dar a conocer el nombre que escogieron para el bebé, X Æ A-Xii, que según señalaron se pronuncia "eks ash ei twelv", y hace referencia a la variable desconocida (X), amor e inteligencia artificial en élfico (Æ) y finalmente el avión favorito de la pareja (A-12, aunque tuvieron que cambiar la grafía porque el estado de California no permite poner números en el nombre).

•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent 🤍

+

(A=Archangel, my favorite song)

(⚔️🐁 metal rat)