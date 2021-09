La sólida relación de Gonzalo Egas con el hijo de su expareja Wilma González: "Él me eligió como papá"

Gonzalo Egas y Wilma González fueron pareja durante 5 años, tiempo en el cual el exchico reality se encariñó tanto con el hijo de la española, Noah, que formaron una sólida relación que se mantiene hasta el día de hoy.

Tan fuerte es, que incluso el niño le dice papá a Egas. Un concepto moderno de familia que los tres han sabido mantener, pese a que González actualmente tiene otra pareja.

"Él me eligió como papá"

"Ser padre es lo más importante que me ha pasado en la vida y siempre se lo agradezco a Wilma. Ella ha sido súper generosa en ese aspecto de decir, 'ok, este hombre creó una relación con Noah', que termina siendo independiente de lo que tuvimos nosotros", cuenta a LUN.

Agrega que en lo anterior tomaron en cuenta la opinión del pequeño, ya que asegura que "fue una decisión de Noah, él me eligió como papá y sobre eso se construyó".

Egas confiesa que la paternidad le permitió encontrar el sentido de su vida y que le ha permitido dejar de pensar solamente en él. "Siempre tomo decisiones pensando en qué será mejor para mi hijo. Yo no me siento para nada postergado y con él he podido desarrollar habilidades que sí estaban postergadas como la empatía. Se aprende mucho con un hijo", suma.

La gran meta que tiene Gonzalo junto a Noah, es mostrarle "cómo se deben hacer las cosas. He vivido momentos tan mágicos con él, conversando sentados en la cama. A mí me gratifica mucho que Noah termine siendo un buen tipo y que cuando yo no esté, diga 'oye que era choro el viejo'. Eso es lo que me mueve a estar con él".

El primer día de clases

Por su parte, Wilma González recuerda que un día, fue su propio hijo quien le pidió que quería llevar el apellido Egas, de forma legal, ya que por ahora así se le conoce solo socialmente.

"Sabe que Gonzalo es el papá que realmente lo cuida, que está con el día a día, su papá de verdad (...) le agradezco mucho a Gonzalo su figura paterna, me encanta la relación que tienen, que se eligieron como padre e hijo. En algún minuto me quise ir del país y parte de los motivos para no irme fue por la relación de Gonzalo y Noah. Mi hijo no concibe estar sin mí o su papá", revela.

Los dos practican la "crianza compartida", que el mismo Noah pidió, la cual consiste en que el niño pasa una semana en la casa de cada uno. Justo este lunes, el menor de edad se encontraba con Wilma y debía volver a clases presenciales, por lo que ella lo llevaría. Sin embargo, tras petición de Gonzalo, fueron los dos y además la pareja actual de la española.

"Lo preparamos dos semanas antes, le explicamos todo y lo incentivamos para que se acostara más temprano. Este lunes estaba impaciente por entrar y eso fue lindo", remata Wilma.

