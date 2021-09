La demanda de la vecina de Kim Kardashian: Teme que la modelo construya una bóveda subterránea

El nombre de Kim Kardashian es sinónimo de polémica. Esta vez, una demanda fue interpuesta por una de sus vecinas, quien teme que las decisiones de la celebridad generen daños a la “propiedad personal”.

Los documentos obtenidos por TMZ detallan que Sarah Key presentó una orden de restricción contra la Asociación Comunitaria de Hidden Hills, en Los Ángeles, para impedir que la empresaria haga construcciones que podrían atentar contra la comunidad.

Esta propiedad es la que diseñó quien hasta hace poco fue la pareja de la socialité, Kanye West, y donde los cuatro hijos de ambos vivieron desde su nacimiento.

Así es la demanda contra Kim Kardashian

Una bóveda y estacionamiento subterráneos; un centro de bienestar también bajo tierra y una caseta de vigilancia separada son las adecuaciones que, según la vecina de Kim Kardashian, haría la modelo a su casa.

La parte acusadora también exhorta a impedir el aplanamiento de dos colinas y hacer modificaciones sobre dos líneas de transmisión de gas de alta presión, destaca la revista People.

Estas acciones podrían poner en riesgo de “sufrir lesiones corporales catastróficas y daños irreparables a la propiedad personal” a los vecinos de Hidden Hills. Ella sostiene que el vecindario debe mantener su "entorno natural y rústico de condado".

¿Todo es una fantasía?

Es posible que las acusaciones de la demanda sean parte de una especulación, pues fuentes cercanas a Kim Kardashian desmintieron todo a TMZ. Según ellos, sí hay planes de hacer una construcción, pero no tiene nada que ver con bóvedas, y el proyecto se haría en función de la aprobación de la sociedad de propietarios.

La protagonista de "Keeping Up with the Kardashians" pagó 20 millones de dólares en 2014 por esta propiedad de 4.500 metros cuadrados. Actualmente está valorada en unos 65 millones de dólares, recuerda Page Six.

A inicios de 2020, la casa recibió muchas críticas después de que los propietarios exhibieran sus espacios enmarcados en una decoración minimalista, con predominio de tonos blancos y pocos muebles en el interior.

