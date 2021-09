Luego de demostrar su talento imitando a Cecilia y a Marilyn Monroe, la camaleónica actriz, Pin Montané, continuó haciendo tributos a la popular diva hollywoodense en The Covers.

“Diamonds Are a Girl's Best Friend”, fue el single con el que realizó su debut como Monroe en el programa estelar, dejando flechados a todos los televidentes con su desplante y perfecta performance.

La joven, de 33 años, continuó dándole vida en el escenario a la connotada show-woman de Estados Unidos. Lamentablemente, luego de enfrentarse en un versus contra Pía María Silva, quien interpreta a Britney Spears, pasó directo a duelo de eliminación.

En su presentación, Montané cantó “The River Of No Return”, canción con la que quiso mostrar un lado más sensible de Marilyn. Sin embargo, fue tan fuerte la emoción que sintió, que rompió en llanto al terminar de cantar.

“Con esta canción quería demostrar un lado B de Marilyn, que es mucho más nostálgico. Ella es actriz, entonces puede interpretar y sentir una canción, y yo la sentí también”, dijo entre lágrimas la artista.

En cuanto a los comentarios del jurado, Beto Cuevas definió su puesta en escena como "magnética", debido a su conexión con el personaje.

Javiera Contador, en tanto, también elogió a la intérprete por su desplante en el escenario, mientras que Óscar Mediavilla criticó su emoción, considerando que le trajo problemas de desafinación.

