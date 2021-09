"Todos son pedófilos": Alanis Morissette revela que fue abusada sexualmente cuando tenía 15 años

Alanis Morissette impactó con un sorprendente testimonio en un documental que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto. La cantante confesó que fue abusada sexualmente cuando apenas tenía 15 años.

En la cinta titulada “Jagged”, la rockera canadiense reveló que fue uno de los momentos más duros de su vida y lamentó, para ese entonces, no haber contado con el apoyo de otras personas y que muchos le dieron la espalda.

La cinta fue producida por HBO y dirigida por Alison Klayman. Ahora, a sus 47 años, Morissette se atrevió a desafiar a la industria musical y dijo que fue sometida a muchísima presión para que el evento no saliera a la luz, difundió también People.

Alanis está casada desde el 2010 con el artista y rapero estadounidense Mario "Souleye" Treadway y tiene tres hijos. No quiso asistir al estreno del documental por razones desconocidas, reseñó el diario El País.

La confesión de Alanis Morissette

Para Alanis Morissette aquel momento fue de mucha de confusión y al no contar con apoyo de ningún tipo, le costó admitir que había sido una víctima de abuso sexual y que no estaba dando su consentimiento.

"Siempre decía que estaba consintiendo y luego me recordaban como 'Oye, tenías 15 años, no estás dando tu consentimiento a los 15'. Ahora digo: 'Oh, sí, todos son pedófilos. Todo es una violación de menores'". comentó la cantante.

"Se lo dije a algunas personas y cayó en oídos sordos. Por lo general, sería un momento de levantarse y salir de la habitación", añadió en el filme la intérprete de "You Oughta Know".

Calló durante 30 años

La cantante se adelantó a las críticas, consciente del revuelo que causaría revelar su secreto después de tanto tiempo. Además no hizo mención de quiénes fueron sus agresores, ni del parentesco que tenían con ella.

"Sabes que mucha gente dice '¿por qué esa mujer esperó 30 años?' Y yo me siento como una mierda. No esperan 30 años. Nadie estaba escuchando o pensó que fui amenazada o mi familia fue amenazada", mencionó

Lanzó también un dardo hacia la sociedad y sobre cómo reaccionan ante un abuso de este tipo. "Todo el asunto de '¿por qué las mujeres esperan?' Las mujeres no esperan. Nuestra cultura no escucha", dijo con contundencia.

