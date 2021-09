Raquel Argandoña fue interpelada en su cuenta de Instagram por parte de una seguidora, que cuestionó sus saberes culinarios en una publicación.

Todo se dio en un video que la madre de Kel Calderón subió a la mencionada red social, en donde se le ve cocinando huevos revueltos.

La conductora de televisión mostró parte de su desayuno y, además, enseñó las cosas que guarda en su refrigerador y en su despensa.

"Cocino pero poquito"

En los comentarios del clip, una de sus seguidoras le comento que "yo no le creo que sabe cocinar. La cocina hasta se ve sin uso, yo creo que todo lo pide por delivery". En otro mensaje, ella misma se respondió: "Hermosa la Raquel", aclarando así que su comentario no era en mala onda.

Lejos de enojarse, Argandoña reconoció que en efecto, las artes culinarias no son lo suyo. "Cocino pero poquito", escribió la otrora intérprete de "La Quintrala", junto a un emoji de palmas de manos.

El comentario de la mujer recibió otras respuestas de las seguidoras de Raquel, quienes se cuadraron con la conductora de televisión.

"Yo creo que sabe cocinar, puede que no le guste", "de repente debe cocinar", "que la cocina se vea pulcra no significa que no se use, sólo significa que se limpia", "yo tampoco cocinaría si puedo evitarlo", son algunos de los mensajes que se puede leer tras el comentario.

Revisa el video y los comentarios

Comentario de la seguidora de Raquel Argandoña

Todo sobre Famosos chilenos