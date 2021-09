¿Qué pasó?

En el marco de su último disco llamado "José", el colombiano J Balvin conversó en exclusiva con Meganoticias sobre su nuevo trabajo, su experiencia en Chile y cómo vivió el coronavirus cuando se contagió.

"El niño de Medellín" afirmó que le gustaría hacer una colaboración con el artista nacional Kidd Tetoon.

¿Qué dijo?

Al ser consultado con qué artista chileno le gustaría colaborar, indicó: "Hay un reguetonero que es gordito".

Tras acordarse de Kidd Tetoon, se refirió al cantante nacional. "Me encanta", sostuvo.

Sobre el país sostuvo que: "Chile es fascinante desde todos los aspectos, desde su orden, las personas, la economía, estilo de vida, los viñedos, las montañas. Chile es Chile, la energía es espectacular. Es hermoso sin duda alguna, un país del cual deberíamos sentirnos orgullosos los latinos".

Nuevo disco

El artista llamado José Osorio, aseguró que su nuevo disco "les va a encantar, tiene de todo un poco. Nadie va a quedar insatisfecho. Lo que están buscando lo van a encontrar".

"Yo creo que lo mejor que he logrado es inspirar, darme cuenta de que el dinero no hace la felicidad y la fama, tampoco. Todo es un balance", agregó

Experiencia con el COVID

El cantante vivió en primera fila la pandemia y lo que fue contagiarse de COVID.

"Yo aún no supero todas (las secuelas), tengo estrés postraumático del COVID. Ha sido muy difícil. Es como el primer problema realmente grave que he tenido. El riñón se me daño, el hígado también y me aseveró. La ansiedad y la depresión me la dispararon al techo", relató.

"Vacúnate también por los millones de personas que han muerto, por respeto a los demás". expresó.

