"El Guille": Así luce actualmente el popular personaje del programa "Extra Jóvenes"

Corría la década de los 90, y los programas juveniles se tomaban las pantallas de la televisión chilena. “Extra Jóvenes”, era uno de esos espacios en la TV abierta en donde de lunes a viernes, se mostraban reportajes, entrevistas, concursos, videos musicales y presentación en vivo de artistas.

Pero había un personaje que conquistó a la audiencia con su personalidad alegre y espontánea, el popular “Guille”, interpretado por Hernán Hevia Gnecco.

Este se dedicaba a leer cartas de los estudiantes que asistían al programa, logrando sacar más de una carcajada con su humor. Además, ejecutó un particular de baile (que incluía un salto), algo que lo popularizó aún más.

Luego lo vimos en teleseries como “Amor a domicilio” o “Adrenalina”, y con el reestreno de esta última, surgió la pregunta: ¿Qué fue del hermano “perno” de la antagonista?... Aquí te contamos acerca de su paso por la pantalla chica y el presente del "Guille".

Su carrera en la TV

Antes de hacer presencia en los canales de televisión, Hevia dedicaba gran parte de su tiempo a la actividad deportiva, incluso participó del Sudamericano Adulto de Atletismo en 1989, donde alcanzó el récord de relevo de 4x400 junto a otros deportistas, entre ellos, Pablo Squella.

En 1995 llegó a ser parte de la teleserie “El amor está de moda”, abriéndose paso en el mundo del espectáculo.

Más tarde, le tocó darle vida al papel de Mario Opazo en Adrenalina, quien estaba profundamente enamorado de una de las mejores amigas de su hermana, Alexis Opazo. Sin embargo, este personaje le otorgó un gran nivel de popularidad.

A finales de los 90, siguió apareciendo en dramas como “Amándote” o “Marparaíso”. Incluso, obtuvo el papel antagónico en “Cerro Alegre” el año 1999.

En los 2000 tuvo un breve paso por la TV, tras ser parte del fugaz programa de Ingrid Cruz y Karla Constant, “Sin mochila”, que duró solo dos semanas al aire. Finalmente, participó del reality show “La Granja Vip”, en 2005.

Su vida actualmente

Más de una persona debe imaginarse que “El Guille” se encuentra actualmente haciendo actividades en torno a la actuación o algo similar, pero no. La vida del actor dio un giro inesperado tras realizar una serie en Argentina y regresar a Chile.

“Senior Coach en Constructora ISA”, así lo describe su perfil de Linkedin. Hoy en día, Hernán Hevia, a sus 52 años de edad, está full dedicado a la realización de estrategias de coaching para diferentes organizaciones.

Y es que en su currículum cuenta con estudios internacionales como: Trainer internacional en Programación Neurolinguistica y Coaching Madrid 2018, Coach Certificado en PNL por ICC Executive Coach certificado por la ICC, Master-Practitioner en PNL, Certificación IN de International Association of NLP-Institute ICNLP de la International Community of NLP Team Coach Certificado by LIM.

Además, sube constantemente material motivacional a sus redes sociales, mostrando todos sus conocimientos dentro del rubro que maneja a casi tres décadas del programa que le abrió las puertas a la fama.

Mira aquí cómo luce actualmente

Ver cobertura completa