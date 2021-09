Triple H fue sometido a una operación debido a "un evento cardíaco": Tiene un problema genético al corazón

Paul Levesque (52), más conocido como Triple H, fue sometido a una operación debido a un "evento cardíaco", según confirmó la propia WWE el miércoles.

El luchador, también conocido como Hunter Hearst Helmsley y actual vicepresidente ejecutivo de Talentos de la WWE, sufría de inconvenientes de tipo genético en su corazón, pero afortunadamente ya se está recuperando satisfactoriamente.

"Paul Levesque, también conocido como Triple H, fue sometido a un procedimiento exitoso la semana pasada en el Hospital Yale New Haven luego de un evento cardíaco", dijo la WWE en un comunicado.

"El episodio fue causado por un problema genético del corazón y se espera que Paul se recupere por completo", agregaron.

En su nuevo rol en la compañía, Triple H ha ayudado a muchos luchadores a mejorar tanto en sus carreras y su vida personal, por lo que se ha ganado el cariño de muchos de los actuales competidores de la WWE.

Mustafa Ali fue uno de estos, quien tras conocer sobre la operación de Triple H utilizó su cuenta de Twitter para escribir un emotivo mensaje, en el que agradece a Levesque por ser un "buen hombre".

"Cuando estaba en 205 Live, tuve que mudarme a Orlando. Mi esposa estaba embarazada en ese tiempo y tuvo que quedarse en Chicago. Como un mes antes de la fecha del parto le pregunté a Hunter si podía ir de visita a casa 'por una semana'. Hunter me dijo 'No visites. Vuelve a casa. Se un padre'. Hunter es un buen hombre", recordó.

