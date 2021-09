Totalmente anonadada. Así quedó Francisca García-Huidobro tras una conversación que sostuvo mediante Instagram con la actriz María José Bello.

Resulta que la protagonista de la recordada teleserie de Mega, "Eres mi tesoro", no solo se dedica a la actuación, sino que ahora también al tarot y a la astrología.

Bello reveló que lleva cinco años tomando cursos ligados a dichas disciplinas, y que por ahora no cobra por sus servicios, sino que se dedica a leerlas a amigas cercanas cuando realizan juntas.

"Me estás diciendo cosas que son demasiado verdades"

Y tras revelar su nuevo "rubro", la actriz se dispuso a leerle las cartas del tarot a Francisca, dejándola completamente impactada por lo certero de su proyección.

"Hay algo que cosechar de todo lo que tú haces. Pero también para ti es que se haga justicia siempre finalmente, con todo lo bueno y lo malo de esos episodios que tú digas ‘qué lata esto que me pasó, ¿por qué estoy viviendo esto?’. Siempre hay una cosecha desde el karma para los que quieren justicia. Se hace justicia", le partió diciendo.

Sobre su futuro laboral, María José le vaticinó a Fran que "hay mucha evolución en lo emocional en tu vida profesional, hay mucho avance en lo más profundo, en las capas más internas, tú sabes que has avanzado heavy. Entonces no tengas miedo", a una nueva oportunidad que le estarían ofreciendo.

Frente a esas palabras, Fran le dijo que "te juro que no sé por qué estoy con ropa en este minuto que debería estar en pelota, porque me estás diciendo cosas que son demasiado verdades, que a mí me desnudan un poco".

Asimismo, le reveló a la actriz que durante los 12 años que estuvo al mando de un programa de farándula, donde desfilaron varios y varias tarotistas, nunca antes se había leido las cartas de forma pública, por lo que ella fue la primera persona en hacerlo. "No sé si me siento cómoda con eso. Pero bueno, ya está. No es tan malo tampoco", cerró.

Revisa la transmisión:

