Se casará con su novio que conoció hace 4 meses: El presente de la exchica reality Mariana Alcalde

Una de las participantes que pasó por el reality de época "1810", y que muchos recuerdan con cariño, es Mariana Alcalde.

La mujer, de profesión diseñadora, tras su paso por el mencionado espacio también participó en otros programas de farándula, aunque al poco tiempo se retiró del espectáculo para dedicarse de lleno a su profesión.

Y es que la joven se convirtió en una afamada diseñadora de alta costura, especializándose sobre todo en vestidos de novia.

El presente de Mariana Alcalde

Durante los próximos meses, Mariana tendrá la difícil misión de diseñarse ella misma su propio vestido de novia, puesto que se va a casar con el empresario León Sabah, a quien conoció en abril de este año mediante Instagram.

"Mucha gente me escribe, pero con él conectamos en otro nivel porque me respondió una frase de crecimiento personal", recuerda Alcalde en entrevista con LUN, siendo complementada por Sabah, quien afirma que con ella "enganchamos al tiro, le dije 'siento algo raro contigo, como si te conociera de toda la vida'".

Conversaron durante un mes por redes sociales y decidieron verse en persona, aunque un accidente truncó la salida como la habían imaginado. Mariana se accidentó el hombro y, por lo anterior, León la acompañó a urgencias y luego la cuidó en la casa de ella durante el postoperatorio.

"En vez de mandarme una aplicación de comida, vino y me cocinaba tortillas de zanahoria, salmón, todo sanito. Y esto sin habernos dado un beso, nos estábamos conociendo", rememora la diseñadora.

Y en junio, él le pidió matrimonio. Todo se dio el día del cumpleaños de ella, el 22, tras una conversación que ambos habían sostenido sobre vivir juntos. Ella le respondió en esa ocasión que "igual estoy grande y no me pudo ir a vivir con alguien a tontas y a locas a esta edad".

Algo en que él le encontró razón, por lo mismo le propuso el sagrado vínculo. "Me dijo cosas muy lindas, si quería pasar mi vida con él. Es inexplicable porque yo me preguntaba como estas niñas se casan a los tres meses, no lo entendía, pero me gustaria transmitir que cuando es la persona, uno lo sabe. Yo ya estaba enamorada", argumenta sobre su decisión que para algunos, puede parecer precipitada.

Este 2021 esperan que sea el matrimonio, y Mariana anticipa que su vestido estará inspirado en la colección 2020 que sacó de trajes de novia, llamada "Cásate en tu jardín".

Así luce hoy Mariana Alcalde

