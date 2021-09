El boxeador Óscar de la Hoya revela grave episodio de su infancia: "Fui violado a los 13 años"

Cuando sube al cuadrilátero es el gran “Golden Boy”, el boxeador que le gana a sus contrincantes por nocaut. Pero al terminar los rounds, Óscar de la Hoya es un hombre que, aunque alcanzó el éxito con sus puños, batalla con sus traumas y demonios más internos.

En una entrevista exclusiva con el diario Los Angeles Times, el veterano pugilista reveló uno de sus lados más privados, una traumática experiencia que le tocó vivir cuando solo era un niño y de la que aún no se repone como adulto.

Desde una cama de hospital, anunció la suspensión de la pelea contra Vitor Belfort, encuentro programado para el próximo 11 de septiembre y que marcaría su regreso, después que hace 11 años decidió colgar los guantes para iniciar su retiro.

El deportista de padres mexicanos se contagió de Covid-19 y, pese a estar vacunado, fue internado en un centro asistencial donde recibe atención médica. A través de una publicación prometió volver al ring antes de que finalice el año.

La revelación de Óscar de la Hoya

En su relato para el medio estadounidense, Óscar de la Hoya fue sincero y analítico con las experiencias que le ha tocado lidiar en sus 48 años de vida. Saltar a la fama con su talento como pugilista lo llevó a ser un hombre perseverante, que quiere sanar y cerrar los capítulos negativos de su infancia.

En su largo andar, no sólo tuvo que sortear las heridas del pasado, dejadas por sus años de adicción al alcohol y las drogas. Su mayor trauma estuvo latente por muchos años hasta que encontró la paz y una ayuda.

Aunque está cerca de cumplir los 50 años, el boxeador desafía el tiempo y quiso regresar a enfrentar a un adversario, tras asegurar sentirse libre de los tormentos de sus primeros años de adolescente y de poder reconciliarse con su madre.

“Tengo paz conmigo mismo, eso es lo que me ha dado el fuego para seguir. Todo lo que ha pasado, ha pasado por alguna razón. La vida ha sido dura, siempre me he arrastrado a mí mismo seis pies bajo tierra. He estado ahí, casi he estado ahí”, dijo antes de revelar su mayor secreto.

Explicó que recurrió a un chamán después de estar al borde, ahogado en el alcohol y las drogas, para lograr el equilibrio mental que tanto necesitaba: “Muchas cosas, muchas cosas... puertas que nunca cerré, que dejé abiertas desde que era un niño. Son muchas cosas... tenía entonces que lidiar con el pequeño Óscar".

"Fui violado a los 13 años por una mujer, una mujer mayor. Entonces son muchas cosas. A los 13 perdí mi virginidad al ser violado, básicamente. Tenía 13 y estaba en Hawái en un torneo, ella era una mujer mayor de como 35 años...”, reveló en la entrevista.

Finalmente, aseguró que parte de su transición en su vida es tener una buena relación con sus hijos y sus ex, lo que le brinda un completo equilibrio en su renovada vida.

Todo sobre Famosos