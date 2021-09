La modelo y bailarina Valentina Roth esta semana ha preocupado a sus fanáticos tras mostrar las graves consecuencias que ha sufrido su cuerpo producto de una enfermedad que desconoce.

Roth ha estado subiendo imágenes en donde se le ven partes enrojecidas en su cara, piernas, torso e incluso cuero cabelludo, lo que ha causado conmoción entre sus seguidores.

De hecho, uno de los diagnósticos que le dieron sus fans fue que podría estar pasando por una crisis nerviosa sin que se dé cuenta, pero ella aseguró que no se trata de eso. "Estoy haciendo lo que me gusta, estoy muy bien, me va bien, estoy feliz, estoy tranquila, no hay nada para estar neurótica y nerviosa".

Durante el miércoles 1 de septiembre la joven anunció que fue al médico, quien le tomó biopsias para analizar lo que tiene y, además, le subió los medicamentos para terminar con su padecer.

Se encuentra mejor

Y al parecer, esta alza en la cantidad de remedios ya ha dado resultados, puesto que la joven publicó un registro en su cuenta de Instagram, en donde se le ve su cara con menos partes rojas.

"Yuju, sin filtro ni maquillaje, cada día mejor", escribió Roth, en una historia, donde se le puede ver el rostro más sano en comparación a los días anteriores.

