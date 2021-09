Aseguran que será favorita en los Oscar: Película "Spencer" del chileno Pablo Larraín recibe elogios

El Festival de Cine de Venecia, desde hace más de setenta años, es uno de los encuentros más populares de la industria cinematográfica. En él, se reúnen los profesionales más destacados, desde actores, guionistas, vestuaristas, hasta directores.

Como cada año, luego de las primeras exposiciones, surgen las críticas, las cuales pueden ser muy alentadoras, como también pueden llegar a ser desagradables de leer o escuchar. Y a pocos días desde su inicio, hay una película que se llevó los aplausos de todo el público, coronándose como “la mejor del año” por los críticos.

"Spencer" es el título del film sobre la vida de la princesa de Gales, en donde el director chileno Pablo Larraín, junto con el guionista Steven Knight, retratan episodios dramáticos de Lady Di, durante su vida en la realeza.

Según un review escrito por el periodista y novelista Xan Brooks, publicado en The Guardian, el primer corte se sitúa en el año 1991, en la ciudad de Sandringham, en plena navidad.

“Árboles desnudos, campos helados, faisanes muertos en el camino. Dentro de la gran casa, la mesa del comedor está lista, pero uno de los invitados principales, posiblemente el plato principal, llega tarde y está perdido. Ella frena su auto, mueve su cabello perfecto con frustración. ¿Dónde diablos estoy?", pregunta Diana, Princesa de Gales.

La cinta contiene un trabajo encasillado como “extraordinario”, en el cual la dirección del cineasta chileno, junto con el guión de Knight, se fusionaron para crear una de las piezas audiovisuales más esperadas del 2021.

“Larraín convierte los titulares y los escándalos en una pesadilla gótica en toda regla, un opulento palacio de hielo de una película con sombras de Rebecca en los bordes y un agradable chirrido de absurdo en su representación de la realeza. El acercamiento de Larraín al material es rico y embriagador y, en conjunto, magnífico”, comentó el escritor.

Apenas se publicó, de manera oficial, quién interpretaría a la querida Lady Di, se levantó una ola de críticas, más negativas que positivas, sobre Kristen Stewart. Al verla tantos años realizando papeles de mujeres jóvenes, y un tanto alocadas, para algunos, les resultaba algo desafiante el darle vida a un personaje tan popular en la historia mundial.

Pese a esto, la actriz que saltó a la fama con la saga de “Crepúsculo” sorprendió en la versión n°78 del festival italiano.

“Demuestra ser completamente convincente en el papel principal. Ella hace una actuación torpe y educada como Diana, y esto es completamente como debería ser cuando uno considera que Diana hizo una actuación torpe y educada ella misma, adornando su elegancia innata con apartes coquetos estudiados”, agregó Brooks.

En tanto, desde Discussing Film aseguran que tanto la cinta como la actriz podrían ganar un premio. "Predecimos que Kristen Stewart será una de las principales candidatas en la lista de nominadas a Mejor Actriz para los Oscar 2022", indicaron.

We predict Kristen Stewart will be a major frontrunner in the Best Actress nominees list for the 2022 Oscars.



