Quiere entrar a la universidad: "Fritanga" se matriculó en un 2x1 para sacar el cuarto medio

Quiere un cambio en su vida. El influencer y exchico reality Felipe Urra Ríos, mejor conocido como "Fritanga", ingresó a sus 27 años a un 2x1 para terminar tercero y cuarto medio, y así darle un fin a su etapa escolar, la cual dejó cuando tenía 16 años.

"No pude seguir porque fui papá. No le pude dedicar tiempo a estudiar, me tuve que preocupar de ganar plata para darle lo necesario a mi hija", contó Felipe a LUN sobre la decisión que tomó cuando era un adolescente.

Quiere estudiar en la universidad

Tras hacerse famoso, comenzó a cuestionarse su vida como personaje público, y confeso que quería convertirse en un referente positivo para su millón de seguidores en Instagram.

"Decidí que si van a seguirme lo hagan por algo bacán, aportar desde lo que me gusta, pero con conocimiento. Por eso les muestro que estoy estudiando, porque quiero superarme, mostrar que nunca es tarde y ver si mis seguidores también se motivan", explicó.

Pero otra de sus poderosas razones para terminar sus estudios fue su hija. "La veo tres a cuatro veces a la semana. Me mira y siento que está orgullosa de mí", aseguró.

Y tras terminar cuarto medio, quiere dar la Prueba de Transición Universitaria (PTU) para entrar a la universidad, ya que a su juicio, "nunca es tarde para aprender algo nuevo, para superarse, ese es mi norte: estudiar una carrera".

¿Y cuál carrera le gustaría estudiar? "Me gusta el periodismo. Le pego y me gusta harto lo audiovisual, por eso quiero prepararme, entrar a la universidad y ser periodista", concluyó.

Todo sobre Famosos chilenos