Daniela Nicolás dejó boquiabiertos a sus fans en redes sociales, tras mostrarse con un look completamente nuevo y transgresor.

Y es que la exaspirante al Miss Universo 2021 se mostró completamente calva. Eso sí, no es que se haya cortado el pelo, sino que todo se trata de maquillaje y efectos especiales.

Completamente rapada

Resulta que Nicolás participará en el nuevo video musical de los Power Peralta, el que de acuerdo a los registros tendrá toda la "vibra alienígena".

Al pie de la imagen la actriz escribió: "Muy feliz de ser parte del nuevo videoclip de los secos Power Peralta, tremendo trabajo detrás de este video que estoy segura que la va a romper".

Muchos de sus seguidores le dejaron mensajes en su publicación alabando su nuevo look. Incluso algunos creyeron que Daniela de verdad se había rapado.

"Me muero", "no lo puedo creer", "broma", "me encanta", "hasta pelada te ves bonita", "hay que tener un rostro majestuoso para llevar una cabeza calva tan bien", se puede leer en el posteo.

El nuevo proyecto de Daniela

Además de estar ligada a los proyectos audiovisuales de Power Peralta, la actriz además participará en el nuevo video musical de Luis Jara, de su más reciente disco.

La nueva canción de Jara contará, además de la presencia de Daniela, con la colaboración de la show woman Maitén Montenegro.

En su Instagram, el cantante publicó un registro de la reunión que tuvo con ambas, señalando: "Acá dándolo todo. Nada se improvisa en una obra por más sencilla que sea. Aquí trabajando con mi amiga y maestra Maitén Montenegro, más el talento y belleza de Daniela Nicolás".

