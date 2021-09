¿Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos tiene escena post-créditos?

Los fanáticos de las películas de Marvel Studios tienen una nueva razón para ir al cine, ya que este jueves 2 de septiembre se estrena "Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos", una cinta que mostrará el origen del superhéroe con ancestros asiáticos.

El largometraje ha obtenido buenas calificaciones de la crítica especializada, obteniendo uno 8 sobre 10 en IMDB, mientras que en Rotten Tomatoes obtuvo una aprobación del 92% de los críticos, logrando su certificado de "fresco", es decir, recomendado por los expertos.

La cinta abordará los inicios de Shang-Chi (interpretado por Simu Liu), quien deberá enfrentarse a su pasado y en especial a la herencia de su padre (Tony Leung), además de la relación de este con la misteriosa organización "Los Diez anillos", que ya estuvo presente de alguna forma en IronMan 3.

Entre los personajes del Universo Cinematográfico de Marvel que retornarán en esta cinta está Wong (Benedict Wong) y Abominación (Tim Roth), quienes se enfrentarán en una especie de torneo de combate. No obstante, no se descarta la aparición de otras estrellas que han aparecido en el último tiempo en series u otras películas.

Entre los rumores, han destacado la aparición de Sharon Carter (Emily Van Camp) quien tiene su doble vida como "Power broker" tras los eventos de la serie "Falcon y el Soldado del Invierno", que fue estrenada a través de Disney+.

Según reportó la cuenta en Twitter de Cine Hoyts Chile, la película cuenta de dos escenas post-créditos, por lo que los fanáticos no se deben mover hasta que aparezcan en pantalla.

Oigan, la película de #ShangChi #LaLeyendaDeLosDiezAnillos tiene 2 escenas post créditos y por ahí me contaron que son ÉPICAS🔥.

Avisamos antes, para que después no digan que no se lo dijimos. De nada😉



— Cine Hoyts Chile (@CineHoytsChile)