Cata Olcay la auxilió: Mónica Godoy relata escalofriante asalto que sufrió en su casa

La actriz chilena Mónica Godoy reveló la desconocida ayuda que recibió de su colega y amiga, Catalina Olcay, cuando fue víctima de un robo.

Todo ocurrió cuando Godoy volvió de su viaje a Barcelona hace ya varios años atrás para vivir definitivamente en Chile, y en la casa donde se quedó a residir fue asaltada 3 veces.

Por lo mismo, ante el temor de otro hurto, decidió cambiarse de casa y volver a la de sus padres junto a sus niños, comentó a un programa de Canal 13. Sin embargo, allí también fue asaltada.

Ladrones nuevamente en su casa

"Estaba súper segura en la casa que yo había vivido de siempre, y me acuerdo que estaba sola un día en la tarde, estaba viendo tele sola y de repente empiezo a escuchar los ladridos de mi perro", rememoró en un principio.

El animal ladraba mucho, por lo que decidió silenciar el televisor. Allí escuchó que delincuentes estaban tirando la reja de su casa y comenzaron a subir la escalera.

Ante la desesperación viendo cómo ladrones estaban ingresando a su hogar, subió hasta una habitación de su casa para encerrarse con llave, solo llevando el celular. Los ladrones, tras entrar a la casa, quisieron irrumpir en el lugar donde estaba Godoy, sin embargo, no lo consiguieron.

La ayuda de Cata Olcay

Tras escuchar que los malhechores se habían alejado de la pieza, lo primero que hizo fue llamar a su marido Nicolás Saavedra y luego a su madre. Para mala suerte de ella, no le entendieron lo que quería decir, puesto que su nerviosismo, sumado a que estaba hablando en volumen bajo, hacía que no descifraran ninguna de sus palabras.

Luego de estas dos llamadas fallidas, pensó en Catalina Olcay, una de sus íntimas amigas quien le entendió todo a Mónica, pese a que estaba susurrando lo que decía.

"Llamé a los Carabineros, llamé a Álvaro (Espinoza, su marido) y le dije 'están asaltando a la Moni'", rememoró Olcay, quien gestionó todo desde su casa puesto que se encontraba embarazada.

Un escalofriante final

Los policías no encontraron a nadie despues de, supuestamente, revisar toda la casa, y le dijeron a Mónica que podía estar tranquila, pese a que ella les insistía en que no había escuchado a los ladrones dejar el hogar.

Decidió creerle a los carabineros y bajar al primer piso de su casa, donde ya se encontraban sus padres. Al momento de ir a su pieza, comenzó a ordenar la ropa que estaba amontonada "y veo un estampado que no me cuadraba con ropa mía. Y empiezo a levantar y empiezo a sentir como tibio, agarro y me sale un tobillo con una zapatilla", contó, dándose en ese momento cuenta que tenía razón, puesto que los ladrones se habían escondido bajo su cama y nunca dejaron la casa.

"Salen tres gallos, yo me puse a gritar como loca, los gallos se pusieron muy nerviosos, nos amenazaron con un cuchillo, le pegaron a mi papá y salieron arrancando", añadió, revelando que afortunadamente la situación no pasó a mayores.

