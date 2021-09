Diez años lejos de casa: La vida de Freddie Highmore, protagonista de "The Good Doctor"

El actor inglés Alfred Thomas Highmore es un claro ejemplo de que nació para hacer lo que le apasiona, sin importar dónde. Hace muy poco tiempo cumplió diez años viviendo en Vancouver, Canadá, ya que luego del éxito de “The Bates Motel”, comenzó con el papel protagónico en “The Good Doctor”, serie que se filma actualmente en la misma ciudad.

A Highmore lo hemos visto desde temprana edad en importantes películas que marcaron la infancia de muchos, por lo que se podría pensar que nunca tuvo una vida fuera de las cámaras, pero no, el protagonista de Charlie y La Fábrica de Chocolate creció en Londres, lejos de Hollywood, donde pudo asistir al colegio y hasta a la universidad, tal como lo hacen los niños y adolescentes corrientes.

“A pesar de todo, no he estado expuesto a crecer frente a las cámaras de los paparazzi y siento que tuve una niñez normal. Mantengo una distancia con el mundo actual, ya que por ejemplo no estoy en instagram o en twitter”, comentó Highman en una entrevista para LUN.

Sus inicios en la actuación

Siendo hijo de un padre dedicado al teatro y una madre agente de actores, no resultó sorprendente que Freddie heredara el talento y comenzara a actuar desde pequeño. Así en 1999 debutó interpretando al hijo de Helena Bonham Carter en “Women Talking Dirty”.

Más adelante, siguió en la actuación, apareciendo en “Finding Neverland” junto a Johnny Depp en 2004, y al año siguiente, junto al mismo actor, en “Charlie y la Fábrica de Chocolate”. Pero su fama se consolidó en 2013 por el show televisivo “Bates Motel”, donde protagonizó la aclamada serie interpretando a Norman Bates.

Para comenzar con las grabaciones, el joven actor tuvo que mudarse a Canadá, ya que su vida laboral era indefinida. La serie duró hasta el 2017, pero al terminar el rodaje de la última temporada, otra importante oferta de trabajo le llegó, la cual era el papel principal en un nuevo programa que estaba por comenzar a filmarse en Vancouver: The Good Doctor. Highman no lo pensó dos veces y aceptó la oferta, obligado a quedarse durante un largo periodo, alejado de sus amigos y familia.

Vida en Vancouver

En 2021 Freddie cumplió una década viviendo en tierras canadienses y a pesar de llevar bastante tiempo trabajando de forma continua, está totalmente enfocado en seguir aprovechando las ofertas de trabajo que se le presenten, asegurando que “más adelante vendrán tiempos más tranquilos”.

Si bien al alcanzar tal cantidad de años residiendo en otro país, cualquiera pensaría que ya está totalmente acostumbrado a su nueva vida en Vancouver, pero Highmore confirma que su verdadero hogar siempre será Londres y que hay varias cosas que extraña de su ciudad natal.

“Extraño una buena taza de té, el teatro, la cultura y el fútbol, mi equipo es el Arsenal. En mi familia tenemos dos entradas para todos los partidos. Ahora los estoy reemplazando con Hockey sobre hielo. Es mi nuevo deporte. También extraño el pescado frito con papas fritas”, afirmó.

Para su futuro espera vivir una vida más tranquila en algún campo de Inglaterra, donde le gustaría tener una casa pequeña, pero por ahora asegura estar cómodo y feliz con su trabajo, ya que aunque está lejos de su entorno en el que se formó, ha tenido un muy buen desarrollo profesional. Además comentó que “Vancouver es un lugar muy hermoso, una ciudad pequeña, donde uno se acostumbra fácilmente, es tranquila y calmada”.