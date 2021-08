Lo que se viene para este martes en un nuevo capítulo de "Demente"

La intriga en torno a la teleserie de Mega “Demente” ya va llegando a su fin y se van revelando los secretos que giran en torno a este drama.

Recordemos que la historia gira en torno a la familia Betancourt, quien perdió a su hijo menor en un confuso asalto y han luchado por encontrarlo durante más de 90 capítulos.

Par de estos secretos ya fueron revelados: quién es el secuestrador y mente maestra tras la desaparición del pequeño, tratándose de Dante Covarrubias, y el segundo, el paradero de Mateo y de Melissa. Asimismo, también el paso a paso del secuestro de Dante a Melissa también se ha ido contando en los últimos capítulos.

Desaparición de la hija de Dante y Flavia

Miranda, hija de Dante Covarrubias y Flavia Betancourt, desaparece luego de haber ido a una fiesta en compañía de una "amiga", su cuñada y pololo.

Es ahí cuando, al parecer, la llaman sus padres y se puede ver como esta lanza el teléfono a la piscina. Es por ello que Dante se enfrenta a Flavia, y decide ir a buscar a Miranda, no sin antes desafiar a su esposa.

"Tu único trabajo es preocuparte de la Miranda y lo haces mal. Voy a ir a buscar a la hija que abandonaste por tu crisis de los 50", le dice él, "te vas arrepentir", la amenaza.

"Creo que nos merecemos una conversación"

Luego de haberse encontrado con Gonzalo Leiva, el subcomisario que está a cargo del caso de la desaparición de Mateo, Leiva le confiesa a Teresa que Joaquín se había hecho el test de paternidad mucho antes y que le mintió.

"Quiero que hablemos con la verdad", le pide Teresa a Joaquín, luego de que este le ofrece conversar. "No puedo más, y no es por Mateo, es por tus mentiras, Joaquín. No puedo confiar en ti. ¿Hasta dónde tengo que sorprenderme contigo?", dice la periodista.

"Tú sabías que Mateo no era tu hijo y no me lo dijiste. ¡Por qué me mentiste, Joaquín!" le exige saber finalmente.