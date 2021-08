"Me aplasté la columna vertebral": Orlando Bloom recuerda el accidente que tuvo a los 21 años

Orlando Bloom recordó en sus redes sociales un trágico accidente que casi le causa la muerte, cuando apenas tenía 21 años. El actor contó que la experiencia lo llevó a reflexionar y a valorar mucho más la vida.

El intérprete británico, de 44 años, mantiene una relación con la cantante Katty Perry desde 2016, y juntos tienen una hija en común, Daisy Dove Bloom, de un año que nació el 26 de agosto de 2020.

Bloom es conocido por su participación en la saga “Piratas del Caribe” junto al polémico Johnny Depp. También actuó en la superproducción cinematográfica “Troya” con el cotizado Brad Pitt.

El trágico accidente de Orlando Bloom

Orlando Bloom mostró en un post dos imágenes. En la primera aparece de espalda corriendo en una bicicleta, donde se puede detallar que lleva una especie de corsé para mantener firme su torso.

“Este soy yo en mi aparato ortopédico para la espalda alrededor de 1998, aproximadamente 3 meses después de que me caí 3 pisos y me aplasté la columna vertebral escapando por poco de la muerte y la parálisis”, contó.

“Agradecido todos los días por mis extremidades que me permiten superar mis límites y vivir la vida al límite”, añadió en la publicación donde también agregó otra imagen más actualizada donde se ve montando bicicleta por una carretera empinada.

Amante de los deportes extremo

Bloom contó a la revista GQ en 2015 que el accidente ocurrió mientras escalaba sobre una terraza de un edificio acompañado de unos amigos. En ese momento, pisó una tubería que cedió, no logró sostenerse y cayó.

"Hasta entonces, no tenía un aprecio saludable por la vida y la muerte, que no somos invencibles", recordó. Aseguró que le aterró la idea de estar en silla de ruedas y que la experiencia lo llevó a pensar en frío.

"Hasta que no estás cerca de perderlo, no te das cuenta. Solía andar en motos y conducir coches como si todo fuera una pista de carreras; era ridículo. No fue porque pensara que era genial; era solo porque me encantaba vivir al límite. Pero me he enfriado", reflexionó.

La publicación de Bloom generó la inmediata reacción de sus seguidores, que irónicamente unas de las primeras en comentar fueron su prometida Katty Perry y su ex pareja Miranda Kerr: “Te amo” escribió la primera; “tan orgullosa de ti”, añadió la segunda.

