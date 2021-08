Un estrepitoso accidente fue el que protagonizó la modelo argentina Rocío Marengo, mientras ensayaba para su participación en un programa trasandino llamado "La Academia".

La rubia se encontraba ensayando una coreografía junto a tres bailarines. Uno de los pasos de baile que quiso ejecutar era ser elevada por los aires por encima de la cabeza de su ayudante, siendo recibida por el otro danzarín que se encontraba atrás.

Sin embargo, el bailarín que debía tomarla en el aire no alcanzó a llegar, lo que provocó que Marengo cayera directo al piso.

"Sentí que me achicharré"

Rocío conversó con Infobae tras su accidente, señalando que al momento de caer, "sentí que me achicharre con el golpe, tipo acordeón. La espalda me quedó como un bloque, toda contracturada. Me vio un médico, estoy con antiinflamatorios y calor".

En Twitter fueron muchos quienes interpelaron al bailarín que debía tomarla, Pablo Juin, culpándolo de que deliberadamente no se acercó a atajarla. Ante esto, se defendió, señalando, que lo que ocurrió fue una "descoordinación en el truco".

"La vez anterior tomó más vuelo y la atajé dos pasos más atrás que era donde la esperaba. Todo sucede en una milésima de segundo. La sostuve como pude de las axilas. Sino...", indicó, revelando que en realidad pudo amortiguar en algo el desplome de Rocío.

En los próximos días Marengo decidirá, de acuerdo a su evolución, si es que seguirá participando el programa, puesto que ahora todo depende de cómo se recupera su cuerpo.

