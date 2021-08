Paul Vásquez destruyó auto por una errónea orden de embargo: Tuvo que venderlo en menos de $1 millón

Una divertida anécdota confesó el destacado humorista Paul "El Flaco" Vásquez, que tiene que ver cuando tuvo un enrededo de dineros por culpa de su manáger.

En un programa de CHV, el integrante del recordado dúo "Dinamita Show", reveló que le pidió a su representante que le comprara un automóvil. Como él cobraba el sueldo de "El Flaco", le pidió que pagara las cuotas del vehículo.

Orden de embargo

Sin embargo, el asistente de Vásquez comenzó a atrasarse en los pagos. "Este tipo me empezó a cortar la cola demasiado (...) me llega una notificación de que estoy acusado por apropiación indebida. ¡Una orden de embargo!", recordó.

Tras la notificación, decidió reunir a un grupo de amigos para que se juntaran en el Cajón del Maipo. El objetivo: destruirlo completamente.

"¡Cabros! Mañana tengo que devolver el auto al tribunal porque me lo quitaron. El manager no pagó las cuotas, pero no lo voy a devolver como está", contó, por lo que le pidió a sus acompañantes que comenzaran a golpear el Nissan V16.

Los siete presentes comenzaron a saltar arriba del capó, agarraron a patadas el auto, hundieron la lata y lo dejaron completamente abollado. "Al otro día, yo cumpliendo tempranito con la citación al tribunal, lo voy a devolver", rememoró.

Inesperado giro en la historia

Al llegar al Tribunal, recibió una noticia que claramente no esperaba. Los trabajadores del lugar le señalaron que su notificación fue un error, "así es que señor, se puede llevar el vehículo para la casa", fue lo que le dijeron.

Totalmente roto, aunque andando, Vásquez, entre risas, reveló que no le quedo más que ponerlo a la venta, aunque en un precio menor al esperado. "Lo tuve que vender en siete gambas ($700 mil pesos)", remató.

