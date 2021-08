Un incómodo momento vivió el pasado fin de semana el conductor del "Mucho Gusto", José Antonio Neme, mientras se encontraba comiendo con un amigo en un restaurante de la capital.

De acuerdo a su relato, asistió durante la noche del viernes 13 de agosto al local ubicado en Lo Barnechea, sentándose en una mesa con su acompañante de nacionalidad extranjera en un lugar donde no llamaba la atención.

"Estaba en una conversación súper privada, de un tema súper privado en una mesa en un rincón, piolita... Se acerca una mujer joven y espero que me esté viendo, y me dice, 'te puedo decir algo, que no puedo quedarme con esta mierda dentro'", recordó Neme visiblemente molesto.

"Le haces mal a Chile"

Al oír esto, el periodista atinó a decirle a la ofuscada mujer, "desembuche", para que continuara.

"Me dice, eres lo peor que le ha pasado a este país, eres un cara de raj..., le haces mal a Chile, hay gente que se siente insultada por tus opiniones", agregó.

El acompañante de José Antonio se paró de la mesa e increpó a la mujer, recibiendo por parte de ella "insultos por ser extranjero", aseguró el conductor, quien tomó la palabra tras escuchar atentamente sus comentarios.

"Yo lo único que dije fue, 'invito a quien está con esta señora, que por favor la acompañe a su automóvil porque claramente no está bien'... Me imagino que debe haber estado borracha o drogada, porque por mucho que yo no comparta contigo una opinión política o social, a lo más no te digo nada o te digo, sabes que, te equivocaste", sentenció.

Su anécdota la contó para ejemplificar, a raíz del caso del doctor que trató mal a personal del aeropuerto, que como seres humanos estamos sometidos a "estímulos 'estresores' todo el tiempo", pero eso no nos da el derecho a tratar mal a otra persona.

"Uno tiene que tener, si tiene cierta sensatez y responsabilidad y saber que estamos viviendo en comunidad, tiene que tener un control de la ira. Por eso pongo el ejemplo", cerró.

