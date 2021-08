La exchica reality, Melina Figueroa, se tomó las vacaciones que toda madre alguna vez ha soñado en su vida: sin sus hijos ni su marido.

Fue ella misma quien entregó detalles de la decisión que tomó mediante su cuenta de Instagram, entregando un largo relato justificando su opción. "Primera vez que hago una escapadita completamente sola, y me ha hecho tan bien", partió diciendo.

"Los invito a que hagan un stop en sus vidas"

"Uno en las redes sociales suele mostrar las cosas positivas y lindas de la vida, pero no olviden que nadie tiene una vida perfecta, me he sentido tan cansada y colapsada este último tiempo, ha sido una bomba de cosas este último año y medio, y esto de la pandemia me ha afectado mucho anímicamente, he llegado a un momento en donde necesite de un respiro", continuó.

Por lo anterior, decidió hacer un viaje en donde pudo dormir más de 12 horas, disfrutar de masajes, poder tomar sol sin ninguna otra preocupación que ella misma.

"Los invito a que hagan un stop en sus vidas y así como yo, te hagas la pregunta: ¿te sientes bien? ¿Estás cansada? ¿Desanimada? ¿Triste?, talvez lo que necesitas es dejar a tus hijos con su abuela, su tía, un amigo y despejarte un día, pensar, agasajarte, mimarte, reflexionar, y agradecer por todo lo que tienes en este momento tan difícil que vive el mundo", recomendó.

Sus seguidores y seguidoras, lejos de criticarla, valoraron la decisión que tuvo para tomarse un tiempo de relajo pensado solo para si misma.

"Me encantaría hacerlo", "te felicito por tu decisión", "espero hacer lo mismo algún día", "es clave disfrutar también de nuestros espacios", se puede leer en los comentarios.

Revisa la publicación

Todo sobre Famosos chilenos