"No es nada grave": Fran García-Huidobro contó que tiene un implante de silicona roto

Julio César Rodríguez, en su programa “Pero con Respeto”, tuvo a una invitada de aquellas. Entrevistó a su expareja y madre de una de sus hijos: Francisca García-Huidobro.

En ese contexto, que el periodista habló con la actriz y le hizo una incómoda pregunta: "He hecho un catastro de todos tus exnovios y tengo que preguntarte. ¿Yo he sido tu pololo más flaite cierto?".

La respuesta desataría la risa de ambos, respondiendo con un enfático "sí, fuiste el más flaite, pero también el más inteligente", declaró la conductora.

"Mi vida era generalmente relacionarme con la gente de mi entorno. Cuando me emparejé contigo no eras asi, usabas unos abrigos que con suerte se le veían tres uñas", dijo la presentadora, concluyendo con un "y bueno, me emparejé contigo y de nada".

Delicado estado de tu salud

Asimismo, no todo fue risas y la conductora también habló de su estado de salud y de aquella vez que estuvo hospitalizada por 22 días en diciembre del 2019 por una insuficiencia renal severa.

"Con el tema del Covid muchas mujeres han dejado de hacerse su Papanicolau y ecografías mamarias. Hace un mes decidí hacerme mis exámenes de rutina y descubrí que tengo el implante de mi pechuga derecha roto por dentro. No es nada grave", relató y aseguró la actriz.

"Voy aprovechar de cambiarme los implantes", concluyó.

