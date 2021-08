"Tenemos las contraseñas": Coté López y el Mago Jiménez extreman cuidados con los celulares de sus hijas

Cada vez es más común que los niños tengan celular o acceso a diferentes aparatos tecnológicos. Una "necesidad" que se hizo visible este último tiempo, gracias a la pandemia que puso de moda las clases virtuales y las videollamadas.

Bien sabe esto Luis "Mago" Jiménez y María José "Coté" López, que en 2020, cuando sus trillizas cumplieron 10 años, le regalaron su primer celular.

"Son muy responsables"

"Con la Jose pensamos que era algo necesario, sobre todo cuando empezaron sus clases online, ya que tenían que conectarse desde sus respectivas sesiones. Era más cómodo que se conectaran desde el teléfono que desde el computador", señaló el Mago a LUN.

Si bien no controlan el tiempo que ellas están frente a su móvil, las niñas saben que no pueden usarlo todo el día. "Hay momentos y momentos. Por ejemplo, no pueden usarlo cuando estamos comiendo. O si están en clases, saben que tienen que estar atentas a la profesora y no viendo otras cosas. Son muy responsables entonces nos facilitan esa pega", añadió.

Por otra parte, también controlan el contenido que consumen en sus celulares, puesto que ellos mismos les dijeron de entrada los riesgos que supone tener un celular.

"Las niñas no están adictas, pueden pasar tiempo sin el teléfono, eso hace todo mucho más fácil. Obviamente estamos atentos al contenido que están consumiendo, que sea acorde a su edad. De momento, están locas con el animé, es lo que más ven", complementó Jiménez.

Dentro de la conversación que tuvieron con sus hijas, "les explicamos las cosas que correspondían y que se podían llegar a encontrar en un teléfono. Cuando reciben una llamada que no corresponde nos avisan (...) En WhatsApp solo tienen a la familia de contacto, a nadie más. Y nosotros, los papás tenemos las contraseñas de las redes sociales. En el fondo, el contenido que ven ellas es el que nosotros autorizamos", cerró el futbolista.

