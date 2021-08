Con una tierna imagen en la que muestra su avanzado estado de embarazo, la ganadora del reality show "Protagonistas de la Música", Ximena Abarca, confirmó a sus seguidores que prontamente se convertirá en madre.

"Este año la primavera me traerá mucho más que flores y música", escribió Abarca junto a la fotografía en la cual se puede ver su "pancita".

Mamá casi a los 40

La chilena de 39 años está radicada en Melbourne, Australia, desde hace 10 años y se apresta prontamente a convertirse en madre por primera vez.

La instantánea ya cuenta con más de 2.400 likes y entre los famosos que felicitaron a la intérprete de "No por él" se encuentra la actriz nacional Marcela Osorio, quien compartió con Abarca en la teleserie "EsCool" de "Mekano".

Vida ligada a la música

Ximena Abarca saltó a la fama tras participar en "Protagonistas de la Música" el año 2003. En dicho reality se coronó ganadora y pudo grabar su primer disco y presentarse en el Festival de Viña del Mar.

Posteriormente se incorporó al programa juvenil de Mega, "Mekano", en donde protagonizó series como "EsCool", "MiTú" y "Porky te amo". En 2008 además formó parte de la banda "Ruch".

Desde hace una década Abarca vive en Australia, país en el que se casó y continuó con su carrera musical, alejándose eso sí del Pop y desarrollando una faceta de cantautora.

"Me gusta que me recuerden por mi pasado en el pop, pero me encanta cuando aprecian lo que hago ahora", dijo en marzo pasado a CNN Chile. Dentro de sus más recientes canciones se encuentran "Suave" y "Marea".

Así luce hoy Ximena Abarca

