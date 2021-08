"No me reconocen tanto": Así está hoy Don Carlos, el carismático chofer de "El Último Pasajero"

"El Último Pasajero" fue un programa de entretención chileno que, durante las tardes del domingo entre 2006 y 2010, hizo furor en los más jóvenes.

El formato había sido adquirido desde Argentina, y la dinámica era más bien simple: tres equipos de estudiantes de enseñanza media, de diferentes colegios, se enfrentaban en una serie de juegos con el fin de ganarse un viaje de estudio.

Junto a Martín Cárcamo, el conductor del espacio, quien también adquirió notoriedad conforme avanzaron las temporadas fue "Don Carlos", el chofer encargado de probar las llaves al final del programa y echar a andar el bus; sin duda uno de los momentos más tensos de cada capítulo.

"Estamos retirados de las luces", señaló con humor Carlos Rojas, de 71 años, en una entrevista dada al medio Página 7. El querido personaje del extinto programa reveló cómo lo pasó durante sus "15 minutos de fama", además de contar cómo es su vida actual.

La fama de "Don Carlos"

"Don Carlos" manifestó que llegó a "El Último Pasajero", porque "los buses (de la empresa Vivipra) tenían que ir con un conductor, porque la prestación de servicio era así. Había varios postulantes y por algún motivo que desconozco me eligieron a mí“, expresó al mismo medio.

Su comienzo fue temeroso, ya que la falta de experiencia se hacía notar: “Como yo no tenía costumbre de estar en TV, por supuesto que me entraban los nervios al principio, sobre todo cuando venía el anuncio del conductor. Pero con el trajín, se me fue olvidando un poco”.

Sin embargo, no duda en referirse con buenas palabras a su paso por el espacio de TVN. “Fue una bonita experiencia. Jamás pensé en llegar a la televisión y gracias a la empresa tuve esa oportunidad”, agrega Rojas.

"Don Carlos" / Foto de Página 7

En cuanto a la relación con sus cercanos sobre su repentina fama, el chofer comentó: “Mi familia estaba contenta, porque aparecía en la televisión, y en la empresa mis compañeros también me echaban bromas con el cuento de que era todo un artista de cine“, manifestó.

Pese al reconocimiento del pasado, hoy su vida es diferente. Al respecto, señala que antes recibía muchas muestras de cariño. "Yo nunca he sido popular, no estoy acostumbrado a que me miren tanto o que me saluden por todos lados”.

Sin embargo, comentó que “hoy no me reconocen tanto. Solo el gremio de buses, ellos más o menos me reconocen".

Su presente

De acuerdo a Página 7, "Don Carlos" se retiró de la empresa en la que trabajó por más de 20 años debido a la pandemia del Covid-19, pero hace poco regresó para hacer un reemplazo.

“Estoy retomando, hay un compañero que está con licencia”, aseguró, añadiendo que no sabe por cuánto tiempo será.

Por fortuna, ha logrado escapar del peligro del virus: “No me ha tocado nada, porque he estado en la casa y he salido muy poco. No he tenido mayores problemas. Llevo una rutina familiar bien normal”, relató.

