"Vas a tener un hermanite": El emotivo anuncio de Pablo y Javiera en final de "Edificio Corona"

Desde su estreno, “Edificio Corona” ha cautivado a la audiencia con su divertida historia y sus carismáticos personajes. Este lunes, la producción llegó a su fin con un capítulo de alto impacto, que dejó emotivas escenas en pantalla.

Una de las parejas que más interés generó es la de Javiera (María Gracia Omegna) y Pablo (Nicolás Oyarzún), quienes tras intentos fallidos en sus antiguas relaciones, han logrado una complicidad que se esperaba hace meses por los fanáticos.

Aunque no todo ha sido fácil, ambos debieron enfrentar a Germán (Mario Horton), quien hizo todo lo posible por separar a la pareja. Pese a sus esfuerzos, en el último episodio pudimos que ver sus acciones fueron en vano, ya que los enamorados tuvieron un final feliz.

La noticia que emocionó a Pipe

Para Pipe (Simón Beltrán), el hijo de Pablo, es difícil asimilar que su papá está en una relación con otra mujer que no es Soledad (Josefina Fiebelkorn), su madre, de hecho ese es el motivo que lo llevó a salir de casa sin avisar, causando preocupación entre sus más cercanos.

Padre e hijo protagonizan un emotivo momento en el que Pablo le asegura que "yo a ella (Soledad) la adoro y la voy a querer siempre (...) pero no estoy enamorado de ella". Sin embargo, le recalca que pase lo que pase "siempre vamos a ser una familia".

Finalmente, Pablo y Javiera logran instalar su propia pasteleria, "Dulzura", donde ella hace las tortas y él hace el reparto de los productos. En ese contexto la pareja sorprende a Pipe, comentandole que tienen que darle una noticia.

"Lo que te queremos contar, es que vas a tener un hermanite", le dijeron al niño, quien se mostró impactado por el anuncio. "¿No te gusta la idea?", le pregunta Javiera, frente a lo que Pipe responde: "Cómo no me va a gustar, me encanta".

Eso sí, les hizo una particular petición: "Ustedes le tienen que decir que yo mando, que yo le tengo que mandar a él, ella o elle", aclaró feliz, antes de salir a contarle a su amiga Josefa.

Revisa el especial momento en el video de arriba

