"Me tenté en hacerme un cambio": Pin Montané dice adiós al rubio e impacta con nuevo look

Por estos días la actriz Josefina "Pin" Montané se prepara para su participación en el nuevo programa estelar musical de Mega, “The Covers, tributo a las estrellas”.

En el espacio, la intérprete tomará el micrófono y se pondrá en la piel de una de las divas inolvidables de Hollywood, Marilyn Monroe.

Montané ha publicado diversos registros en redes sociales donde se luce con el característico peinado de famosa actriz, con una cabellera rubio, y su inolvidable maquillaje con labios rojos.

Sin embargo, en los últimos días impactó a sus más de 700 mil seguidores de Instagram con un radical cambio de look.

Dijo adiós al rubio

"Pin" publicó un video con la canción Mafiosa de la cantante argentina Nathy Paluso en contexto del reto #mafiosachallenge, que consiste en mostrar la transición entre dos looks en una misma persona.

"Con tanto cambio de look en The Covers, me tenté en hacerme un cambio! Qué les parece?", escribió en la descripción del registro.

Resulta que Montané pasó de llevar su clásica cabellera rubia, que ha mantenido durante los últimos años, a un sobrio castaño oscuro.

"Te queda muy lindo el cambio", "Te queda increíble ese pelo también", "Que linda te ves pin hermosa de morena", son algunos de los comentarios que se leen en el post.

Revisa el nuevo look de Josefina Montané

