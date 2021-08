Hace poco más de dos meses, la vida de la exchica reality Kathy Contreras cambió para siempre, al convertirse en madre de su primera hija, a la cual bautizó como Selva.

En Instagram, la influencer ha llenado durante este último tiempo su cuenta con fotos de su pequeña, evidenciando el gran cambio que ha tenido durante sus primeras semanas de vida.

La selfie de Selva

Esta semana, eso sí, la influencer encantó con una foto donde se puede ver a Selva posando en su primera selfie de "espejo".

"Viniste a cambiar mi vida, mi pequeña gran maestra", sostuvo la exrostro de televisión, en la foto donde se le ve a ella junto a su retoña, quien mira de reojo al espejo.

"Hermosa foto", "bellas", "que Dios la bendiga", "Selvita amada", "me encanta", "hermosas las dos", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación que logró miles de 'likes'.

Revisa la foto

Kathy tras el parto

Cuando todavía no se cumplía un mes de dar a luz a Selva, Contreras confesó que bajó 9 kilos, pese a que su objetivo durante los primeros días estaban lejos de retomar su figura.

De hecho, revelo estar enfocada en "el amamantamiento de mi hija. Tenía la certeza de que mi cuerpo iba a volver. Durante todo el embarazo hice un trabajo psicológico para aceptar y abrazar la etapa de la vida que estoy viviendo. Además, siempre digo lo que me molesta, no me guardo nada".

Durante el embarazo, cenaba cerca de la medianoche. Un hábito que actualmente descartó por completo, revelando que su última comida es a las 20 horas. "Como queso sin lactosa y pan ciabatta", aseguró, aunque sus otras comidas, como el almuerzo, son iguales a las que consumía cuando su pequeña estaba en gestación.

Por otra parte, hizo hincapié en su herencia familiar, puesto que su madre cuando la tuvo a ella, a los 21 años, "subió 23 kilos, pero los bajó muy rápido también".

Y por último, enfatizó en lo regaloneada que está actualmente gracias a su apreja, Erich Muñoz. "Se preocupa de mí. Cocina todo el tiempo cosas sanas como quinoa, acelgas, salmón, hamburguesas, huevo. Además me escucha, me dice todo el tiempo que estoy bonita, me saca fotografías y me apoya mucho con la bebé".

