La conductora del "Mucho Gusto", Diana Bolocco, sorprendió a sus más de 1 millón y medio de seguidores en Instagram, al subir una foto de ella nunca antes vista.

Aprovechando la etiqueta "TBT", que llama a los usuarios de la plataforma a subir fotos del recuerdo, Diana posteó una imagen que corresponde al 2017.

"Me gusta y ya"

En ella se le puede ver con el torso totalmente desnudo, posando de perfil, tapada solamente por vigas de madera transversales a su cuerpo.

En la descripción escribió: "Mi TBT de hoy, de cuando hacía calor, jajajaj. Ya no. Nunca la había publicado porque me daba pudor. Pero en realidad no se me ve nada. Bueno... se me ve harto, pero no mis partes privadas (como diría la Gracia)".

"En fin, encuentro que es una foto linda y artística y delicada. No sé por qué estoy explicando tanto!!!!! Me gusta y ya", cerró, recibiendo respuestas de apoyo por parte de sus seguidores y seguidoras.

De hecho, Leonor Varela le escribió: "Que se lo lleve el viento el pudor. Que solo queda la belleza de ser y sentirnos bien con nuestros cuerpos", recibiendo decenas de 'likes'.

