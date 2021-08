Un divertido momento se dio este domingo 1 de agosto en Meganoticias Alerta, luego que el conductor del espacio, Rodrigo Sepúlveda, contactara por teléfono a su esposa, Paula Zaror.

Resulta que "Sepu" estaba junto a la reportera Javiera Stuardo, entregando la noticia que las discoteques de Rancagua y Punta Arenas abrieron ayer sábado 31 de julio por primera vez desde que llegó la pandemia.

Esto dio pie a un diálogo entre ambos, recordando cuándo fue la última vez que salieron de noche a bailar. Para dar una respuesta certera, Rodrigo no encontró nada mejor que llamar a Paula mientras estaba al aire.

"Para no embarrarla"

"Ayer, ayer fui. Mentira. No voy a una discoteca a bailar... déjame que voy a llamar a mi señora. Déjame llamar a la Paula en vivo. Para preguntar... para no embarrarla", dijo segundos antes de comunicarse con su esposa.

Al contestarle Paula, "Sepu" fue directamente al grano. "Mi amor, estoy al aire, ¿estás con algún televisor por ahí o no? prende el televisor para que sepas que estoy trabajando. Yo te estoy llamando, prende el televisor".

"Estoy en un móvil con la Javi Stuardo y me pregunta cuándo fue la última vez que fui a una discoteque? ¿tú te acuerdas?", le consultó él, recibiendo como respuesta de ella, "no me acuerdo bien. Hace mucho tiempo. Como 10 años", sentenció.

"Yo creo que la última vez que bailamos fue en un matrimonio", remató él entre risas, cerrando su llamada dedicándole "un abrazo grande", junto a su clásico, "te lo cedo".

