"Me arrepiento": Perla realiza inesperada confesión sobre su último encuentro con Cangri

La exchica reality, Perla Ilich, hizo una emotiva confesión sobre la última vez que vio a Sebastián Leiva, más conocido como Cangri.

La joven recordó a su amigo durante un nuevo capítulo del programa Podemos Hablar, donde además reveló que le advirtió a Leiva que no realizara el viaje a Bolivia, en el cual murió.

Han pasado más de dos años desde el fallecimiento de Cangri, quien perdió la vida en el desierto boliviano producto de una hipotermia mientras intentaba cruzar por un paso no habilitado. Su muerte generó una gran conmoción en sus seguidores, amigos y familia, además de dejar numerosas dudas sobre su deceso.

Una de las personas que constantemente lo recuerda es Peral Ilich, quien compartió con Leiva en su reality, "Perla, tan real como tú". En esta oportunidad la joven aseguró que se arrepiente "de una cosa que pude haber hecho y no hice" la última vez que vio a su amigo.

"El Seba, el Cangri, la última vez que él llegó a mi casa, lo digo ahora porque mucha gente me comenta cosas, me arrepiento de algo. De que el día en que él llegó a mi casa no haberlo abrazado más", reveló Ilich.

"Me arrepiento de no haber insistido"

Además, evidentemente emocionada, la joven gitana aseguró que cuando su amigo le comentó que realizaría el viaje a Bolivia, ella le advirtió que no fuera.

"Le dije 'no vayas para allá'. Sentí esa intuición. Se lo dije y de eso no me arrepiento, pero sí me arrepiento de no haber insistido, porque él me hacía caso", señaló.

"Sentí una cosa extraña y hoy día me arrepiento de no haber sido más enfática", agregó Perla.

Ver cobertura completa