Actriz chilena realiza grave acusación contra expareja: "Me golpeó hasta embarazada"

La actriz y comediante chilena Cristina Peña y Lillo, realizó una acusación mediante sus redes sociales en contra de su expareja, quien es el padre de su hijo, revelando varios episodios de violencia que los dos han sufrido por parte de él.

La actriz confesó esto luego que le llegara una citación de parte de tribunales, convocándola para regular el régimen de visitas. En concreto, el padre de su hijo quiere verlo.

Algo que ella se lo prohibió, puesto que hace algun tiempo, de acuerdo a su testimonio, a su residencia "vino un carabinero a constatar e informarme que está con prisión domiciliaria por asuntos de droga. Fui a la Fiscalía Oriente para saber la razon y es confidencial la investigación".

Asimismo, el funcionario que la atendió aseguro que su ex "estaba totalmente fuera de sus cabales porque decía que yo lo tenía en completo abandono".

"Me golpeó en enumeradas veces"

Posterior a esa revelación, Peña y Lillo comentó que "en el año 2018 mi hijo con 14 años solicitó mi cuidado único y personal, ya que su padre lo golpeaba fuertemente. No se hizo la denuncia porque mi abogada me recomendó que mejor lo hiciera en buenos términos y no lo denunciara, ya que (su hijo) iba a ser interrogado muchas veces y podría ser más traumático para él".

"Este tipo es realmente peligroso, a mí me golpeó en enumeradas veces hasta embarazada, y por 16 años (hubo) maltratos psicológicos sistemáticamente", terminó de escribir en el comunicado, pidiendo ayuda de un abogado que la represente en el caso.

Mira la publicación

Consiguió abogado

Asistencia legal que afortunadamente recibió tras viralizar su caso, y así lo comunicó en su cuenta de Instagram en una foto, donde se puede leer: "Quiero agradecer a todos por su ayuda y datos de abogado, ya conseguí un patrocinio y ya se está haciendo los trámites y conductos regulares".

"De todo corazón mil gracias por su preocupación y apoyo. Fue esencial para mí y mi hijo", remató, recibiendo mensajes de apoyo por parte de sus seguidores y fanáticos.

Revisa la publicación

Todo sobre Famosos chilenos