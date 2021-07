Yerko Puchento: "Me demandaron, me censuraron, me sacaron de la TV, me querían meter preso"

Mega liberó el primer spot de su nuevo programa Pecados Digitales. El espacio, que contará con Javiera Contador y el siempre polémico Yerko Puchento, promete revelar los grande secretos de los famosos en redes sociales.

En el clip de promoción se puede ver al personaje interpretado por Daniel Alcaíno un tanto descuidado, al que Javiera invita nuevamente a la televisión, con la condición de que "se porte bien".

“Me demandaron, me censuraron, me sacaron de la televisión, me querían meter preso?”, comenta Yerko ante la conductora y actriz.

Pecados digitales será un nuevo programa que será estrenado en agosto “Sólo por Mega”.

