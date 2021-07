La misteriosa muerte del actor de "Gladiador" y "Corazón Valiente" dentro del barco donde vivía

El actor Mike Mitchell, recordado por su actuación en las películas “Corazón Valiente” y “Gladiador”, murió de forma misteriosa mientras navegaba en su yate durante unas vacaciones en la ciudad turca de Fethiye.

El intérprete, nacido en Escocia, estaba radicado en Turquía desde hace varios años con su esposa, con quien vivía en la embarcación. Se destacó en el cine interpretando a personajes secundarios de hombres fuertes debido a su corpulento físico, reseñó el Daily Mail.

Durante su juventud, el intérprete se dedicó mucho tiempo al fitness y el fisicoculturismo llegando a ganar cinco campeonatos mundiales de la “World Fitness Federation” y dos títulos de “Mr. Universo”.

El hallazgo del cuerpo sin vida del actor de “Gladiador” lo hizo el gerente del puerto de Fethiye, quien rápidamente avisó a la policía para trasladar el cadáver desde la embarcación hasta la morgue.

Las causas del fallecimiento aún no están muy claras; sin embargo, algunos medios como el portal TMZ manejan la información de que sufrió un infarto fulminante al corazón el viernes 23 de julio.

Mientras tanto, las autoridades locales informaron al portal estadounidense que esperan los resultados de la autopsia para identificar las verdaderas causas que acabaron con la vida del reconocido intérprete.

La muerte del actor causó conmoción en el medio artístico. Sus amigos y compañeros expresaron su condolencias a través de las redes sociales, como lo hizo el director escocés Mark Stirton.

“Destruido al escuchar sobre la muerte de mi viejo amigo y actor en tres de mis películas, Mike Mitchell. Hasta luego Big Mike”. escribió en Twitter el cineasta de origen inglés.

Gutted to hear about the death of my old friend and actor in three of my films, Mike Mitchell. So long Big Mike. pic.twitter.com/JhSHt4m7PU