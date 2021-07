"Me convidó a su casa": Revelan noble gesto de Daniel Fuenzalida con Gonzalo Cáceres en pandemia

Los adultos mayores son quienes más se han resentido con la pandemia de coronavirus, puesto que las recomendaciones de organismos de salud nacionales e internacionales apuntan directamente a que mantengan resguardo en sus hogares para evitar al máximo un posible contagio.

Bien sabe esto el icónico maquillador de los famosos, Gonzalo Cáceres, quien reveló que no sale de su hogar desde que llegó el virus a Chile. El comunicador de 69 años, además, desde hace mucho tiempo padece diabetes.

Esta semana, en el programa en que participa en el canal TV+ junto a Daniel "Huevo" Fuenzalida reflexionaron sobre la pandemia, y Cáceres reveló el desconocido gesto que tuvo el locutor radial hacia él.

"Me convidó a su casa"

Daniel partió diciendo que "cuando uno habla de pandemia y nosotros decimos ‘oye, qué difícil ha sido’, pero nos movemos, vamos de un lugar a otro, podemos venir a nuestros lugares de trabajo. Tú no has podido venir acá hasta el set y, de verdad, tenerte así los días miércoles impecable con nosotros, de verdad que es admirable".

Gonzalo reconoció que ha sentido la soledad durante todos estos meses encerrado: "De repente echas de menos a alguien, aunque sea una tía que esté todo el día. Pero en esta pandemia al encerrar a la gente los trapos salieron al sol y, además, este año ha habido mucha más violencia intrafamiliar, violencia a los niños. Se transformó en un verdadero ring de pelea las casas, porque la gente no se soporta".

Tras decir esto, reveló el noble ofrecimiento que Daniel le hizo cuando comenzó la pandemia. "A mí el ‘Huevo’ me convidó a su casa, que él me cuidaba, pero yo no quise ir (...) ‘Vamos a cuidar a la abuelita’, le dijo a la María Ignacia (hija del conductor)".

Un ofrecimiento que finalmente él rechazo, puesto que Fuenzalida, debido a la naturaleza de sus trabajos, no ha podido hacer una cuarentena estricta como la de Gonzalo.

"Dije yo ‘ir a arriesgarme a salir a la calle, para después de haberme cuidado tanto pegarme algo’. Yo tengo una enfermedad de base, que es la diabetes, que está muy bien cuidada, pero yo estoy esperando poder tomar el ritmo de salir por lo menos a cosas específicas. Prefiero cuidarme, porque tú no sabes en qué momento te puedes agarrar una enfermedad", explicó.

El momento lo cerró el "Huevo" elogiando a su amigo por pasar tantos meses encerrado sin salir ni siquiera al supermercado. "Imagínate, un año y medio ahí en su casa, en su departamento. De verdad, qué admirable. Te felicitamos Gonza", remató.

