Este martes, la diva chilena Cecilia Bolocco sorprendió a sus fanáticos y fanáticas en su cuenta de Instagram en una de sus habituales transmisiones en vivo, mostrándose completamente al natural exponiendo sus secretos de belleza.

Con la ayuda de su maquillador, Darwin Rodríguez, la ex Miss Universo de 1987 compartió con sus seguidores parte de su rutina de cuidado de la piel, que le han permitido mantener su rostro lozano a los 56 años.

Secretos de belleza

"Me baño, después uso un agua micelar con un algodoncito, luego me echo un tónico", partió diciendo Bolocco, dándose golpecitos con la palma de sus manos en el rostro. Asimismo, reveló que para no tener papada, lo que hace ella, además de comer sano, es pegarse cachetadas en el mentón.

A la hora de echarse la crema, Cecilia aseguró que ella se las aplica "hasta el cuello", incluyendo el sérum. El maquillador le recomendó, eso sí, a todas sus fanáticas, ponerse hasta un poco más arriba del pecho.

Para evitar las bolsas en los ojos, la chilena confesó que ella lo que hace es tirarse la sien hacia arriba, y luego masajearse la zona de las ojeras en forma circular, "hacia adentro y hacia afuera, este es el ejercicio que hay que hacer para drenar todo en la sien", comentó.

Cecilia Bolocco exponiendo sus secretos de belleza

"Miren como está mi piel, si yo tengo 56 años, está tersa", presumió la hermana de Diana Bolocco, quien también dio consejos para relajar la vista.

"Cuando has estado todo el día frente a pantallas y sientes cansancio en los ojos, con la punta de un lápiz masajeas el extremo interior de la ceja, 20 segundos, después en medio y, al final, en la sien y después en las ojeras. Sientes como la sangre vuelve a irrigar", aseguró mientras tocaba su rostro.

Los consejos fueron bien tomados por sus seguidoras, quienes quedaron fascinadas por los secretos de belleza que les reveló Cecilia, los cuales le han permitido mantener su belleza durante todos estos años.

