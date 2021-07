Ingrid Cruz visibiliza ataques de pánico que sufre hace 20 años: "Es una enfermedad silenciosa"

¿Qué pasó?

Ingrid Cruz, actriz de Mega y actual protagonista de "Demente", se refirió a los ataques de pánico que sufre hace 20 años y cómo lidia con esta enfermedad "silenciosa", según ella cataloga.

En conversación con LUN, contó que esto viene desde que era chica y que recién a los 26 años supo de qué se trataba: "En aquellos tiempos no se hablaba mucho de esto. Llevo 20 años con esto y quería visibilizarlo y hablarlo".

Fue a través de sus redes sociales que habló sobre esto, apelando a que desea "visibilizar" estos temas que se hablan muy poco. "No sé por qué uno se avergüenza de que pasen estas cosas y no lo habla. Hay que hacerse cargo desde la mayor naturalidad posible", instó la actriz.

Ingrid se hace llamar "afortunada" por poder contar con un tratamiento médico ya que "hay gente que no puede". Asimismo, también ha aprendido a controlar y tratar estos ataques con meditación, ejercicios de respiración y terapias alternativas, no obstante, señala que no es una cura definitiva.

“Claro que sirven, pero esta es una enfermedad que es silenciosa, invisible y permanente. Hay días que no son buenos para mí. Te falta el aire y te preocupas, te urges. Uno vive con el miedo permanente a que te venga un ataque y eso te hace no disfrutar de muchas cosas” explicó.

"Vivo con un miedo paralizador"

La pandemia, además de desnudar la crisis del sistema de salud, expuso sobre el tapete los grandes problemas de salud mental que buena parte de la población tiene o ha tenido a lo largo de su vida.

Ingrid Cruz hizo una sentida reflexión en sus redes sociales, exponiendo que durante años ha tenido que enfrentar crisis de pánico y ataques de angustia.

En una foto donde aparece de frente mirando a la cámara, publicó un largo texto en donde parte diciendo que "la vida es una lucha constante, soy una mujer feliz y agradecida".

"Vivir con crisis de pánico y angustia hace que yo sea una luchadora constante. ¡El miedo... la pérdida del control! La excesiva conciencia hace que la opción de ser positivo sea una batalla", sentenció.

Agregó que "sentirse inválido es terrible. Yo me siento así... el miedo al miedo hace que no pueda hacer muchas cosas... pero como soy dura, la gran mayoría las hago, a un costo tremendo pero con una recompensa inimaginable".