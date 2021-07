"No ha llorado ningún día": Fran Reyes volvió al "Mucho Gusto" y su guagua no la echa de menos

Son muchas las madres que a los pocos meses de nacidos sus bebés, deben volver a trabajar y, con ello, ingeniárselas para el cuidado de sus guaguas.

Algunos lactantes sufren, puesto que comienzan a extrañar a sus progenitoras, pero otros ni se dan por enterados que sus madres ya no están con ellos todo el día.

Esto último le pasó a Amalia, la hija de la querida periodista del "Mucho Gusto", Francisca Reyes, que hace una semana volvió a sus labores, y su retoña, al parecer, no la echa "para nada de menos".

"Yo pensaba que iba a hacer un escándalo"

"No ha llorado ningún día por la mamá y eso obviamente me deja tranquila. Ahora me acaban de mandar una foto en que está feliz, muerta de la risa comiendo, viendo a la mamá en la tele", comentó a LUN.

De hecho, contó que la reconoce en pantalla: "Me saluda, ella no habla, pero dice 'mamá' y es buena para apuntar, entonces apunta a la tele cuando estoy yo".

Reconoció, eso sí, que el hecho que no la "extrañe" a ella igual le da pena. "Lo mas triste aún... cuando yo llego en la tarde tampoco se me tira a los brazos", añadió.

"Se alegra y todo, pero yo pensaba que iba a hacer un escándalo y no, sigue con su vida. Yo digo que tengo que reconquistarla cada vez que llego", remató.

Todo sobre Mucho Gusto