"El tiempo todo cura": Los enigmáticos mensajes de Daniela Colett tras terminar con Edu Vargas

Hace algunos días la brasileña, Daniela Colett, confirmó el quiebre definitivo de su matrimonio con el futbolista, Eduardo Vargas, luego que durante semanas el rumor se difundiera mediante redes sociales.

A solo días de la noticia, Colett respondió algunas dudas de sus seguidores en Instagram, con enigmáticas frases que despertaron suspicacias en sus fans.

Una usuaria le comentó que ella terminó una relación de 8 años y que se encuentra mal anímicamente. Daniela le dijo, "pucha, te entiendo. Vive tu luto... llora, enójate... creo que el tiempo todo cura".

Otra de sus seguidoras le escribió que no sabe cómo terminar con su pareja, porque "no quiere dañarlo, pero me falló".

Al respecto, la brasileña le dijo: "Es muy fácil uno dar consejos verdad... pero ponerse en la piel del otro es lo difícil. Haz lo que dice tu corazón".

Revisa las historias:

Historias de Daniela Colett

El quiebre de Edu Vargas y Daniela Colett

La modelo Daniela Colett confirmó el quiebre de su relación con el futbolista Eduardo Vargas, con un tajante "estamos separados". Fue a través de sus redes sociales que con el seleccionado nacional pusieron el punto final a su matrimonio.

"Estoy bien cansada ya de esa especulación, de esos mensajes, de esas "bromas", hasta porque yo no entiendo en qué cambia la vida de ustedes si yo estoy soltera o no. ¿En qué va a cambiar?", declaró Collet.

Sobre las especulaciones de sus últimas publicaciones, aseguró que "esos mensajes de que estoy con cara de estar llorando, de estar triste, no sé qué. Estoy resfriada. Es por eso que estoy con esta cara, no estoy triste ni nada".

"Yo no quería hablar sobre esto por respeto a mi familia, a mis padres, a mis hijos, en fin. Sin embargo, siempre tendremos una buena relación porque tenemos tres hijos. Nosotros siempre vamos a ser una familia y yo voy a apoyarlo a él, pero es eso. Nada más que decir sobre esto", concluyó.

Todo sobre Eduardo Vargas

Todo sobre Famosos chilenos