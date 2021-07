La nueva vida de Santiago Tupper alejado de la actuación: Se dedica a la medicina china

El actor Santiago Tupper no siempre pensó en dedicarse de forma profesional a la actuación. Cuando salió de cuarto medio, pensó en ser médico, sin embargo, decidió irse por el camino del teatro.

Pese a que participó de exitosas teleseries, la inquietud por dedicarse a la medicina siempre la tuvo. Pensó primero en estudiar kinesiología, pero cuando la compartió con su padre, en 2015, él le dijo, "¿Por qué no mejor medicina china?".

"Ahí el click fue inmediato y la decisión igual", comentó a LUN el actor, graduándose en 2019 y dedicándose desde entonces a la acupuntura. Su trabajo lo realiza en Coyhaique y Maitencillo, lo que le ha permitido costear su subsistencia al presente.

"La acupuntura es mi base, pero me interesa ser lo más integral posible, me gustaría dedicarme a la asesoría de salud", reveló, añadiendo que su público mayoritario son las mujeres. "En general son más abiertas a probar terapias complementarias, como la acupuntura. Además está el miedo a las agujas y parece que son menos miedosas que los hombres".

¿Volvería a la actuación?

Al ser consultado sobre si tiene interés de volver a la actuación, Santiago confesó que dicho trabajo "no es que lo haya desechado en mi vida, es que dejé de buscarlo".

"Si apareciera una película o una serie me encantaría, pero la vida del actor requiere estar gestionando, armando proyectos, habalando con gente y yo hoy no lo estoy haciendo. No sé si vuelva a actuar, mi concentración está en las terapias", aseguró.

Además, hay que considerar el centralismo de dicha profesión, que se da en gran parte en la Región Metropolitana, lugar al que no tiene intención de volver.

"Lo veo prácticamente imposible y no tengo ningún interés. No sé que tendría que ocurrir para que volviera a instalarme en Santiago. No, ninguna posibilidad", remata.

Todo sobre Famosos chilenos