Antonella Ríos desclasifica su icónica escena de "Los Debutantes": "Usé crema de afeitar"

Una de las películas de la década de los 2000 que marcó a una generación, tanto de televidentes como de actores, fue "Los Debutantes".

Dirigida por Andres Waissbluth, y estrenada en 2003, el filme cuenta la historia de dos hermanos que llegan a la capital. Uno de ellos, con 17 años, visita un prostíbulo para dejar su castidad.

Allí conoce a Gracia, encarnada por Antonella Ríos, de quien queda profundamente enamorado tras conocerla en una icónica escena: un baile sensual en el cual ella aparece con sus partes íntimas cubiertas solo con crema para batir.

A casi 20 años de su danza que aún muchos recuerdan, en un programa de TV+ Antonella desclasificó algunos secretos de dicha película y sobre todo, de ese momento.

Secretos del baile con crema

Muchos pensaron que lo que ella tenía sobre su cuerpo era crema chantilly; esa con la que se recubren las tortas. Lo cierto es que no era de ese tipo, sino que nada más ni nada menos que "crema de afeitar mentolada" confesó, puesto que la comestible "con el azúcar se bajaba, no se sostenía en mis pechuguitas".

Bajo la espuma, la actriz recordó que no estaba usando ropa interior. "No había nada, por eso me preocupaba de caminar con las piernas juntitas", comentó entre risas.

Más allá de esa anécdota, la actriz aprovechó de evaluar la película asegurando que "marcó un momento, no de destape total, pero abrió una puerta, una escotilla, socialmente hablando".

