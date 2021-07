Algunos a solo $700: Conoce los más de 200 juegos de Xbox que están en oferta

Sin dudas que los videojuegos han sido nuestro gran entretenimiento durante los meses de pandemia. Para muchos, Xbox ha sido la mejor compañera para no aburrirnos en el hogar.

También es probable que hayamos terminado la trama principal de distintos juegos, por lo que ya no nos queda nada nuevo. Sin embargo, para todos aquellos, hay una imperdible y muy económica oportunidad.

El catálogo de Xbox fue actualizado recientemente y hay más de 200 juegos que están en oferta. De hecho, hay algunos que están a solo $700, como es el caso de Dark Temple, Gomoku Al y Contradiction 8 Bit.

Los mejores 5 juegos que están en oferta

Just Dance 2021 (Xbox Series y Xbox One)

Estar en pandemia no es motivo para no bailar. Así que mientras no abran los locales nocturnos, puedes lucirte en el living de tu casa bailando los temas musicales más prendidos. De $39.999, ahora su precio es $15.999.

Battlefield V (Xbox One)

Promete ser una de las representaciones nunca antes vista de la Segunda Guerra Mundial, con gráficos y efectos que te hacen sentir como si estuvieras en el conflicto histórico. Su precio bajó de $31.700 a $6.340.

LEGO (diferentes versiones) (Xbox Series y Xbox One)

Si tu infancia estuvo marcada por estos icónicos juguetes, entonces no puedes perderte las versiones LEGO de Batman, Los Vengadores, El Hobbit y Star Wars. Cada uno de ellos tiene un valor diferente, pero ninguno supera los $10.000.

Tennis World Tour 2 Ace Edition (Xbox Series y Xbox One)

Si alucinas con jugadores como Federer, Nadal y Djokovic, entonces este juego está esperando por ti. Disputa los Grand Slam más prestigiosos del mundo del tenis a un precio conveniente: $20.249.

Street Fighter 30th Anniversary Collection (Xbox Series y Xbox One)

Otro que marcó la niñez de muchos, y qué mejor que celebrarlo con una edición especial. El icónico juego cumplió más de tres décadas y quiere premiar a sus seguidores con un precio irresistible: de $23.900 bajó a $11.950.

Revisa la lista completa de juegos en oferta en este enlace.

