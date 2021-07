La "Meghan Markle mexicana" revela los secretos del primo de Harry: "Él no tiene dinero"

El amor de Hanna Jaff y el aristócrata inglés Henry Roper-Curzon, primo de los príncipes William y Harry, parecía una historia sacada de una película rosa de Hollywood. Sin embargo, prontamente llegó el fin a tan solo 18 meses de contraer nupcias y la pareja se separó en medio de amargas acusaciones de ambos bandos.

Del amor al odio, así se transformó el sentimiento que unió las vidas del primo lejano de las princesas Eugenia y Beatrice de York y heredero de Pylewell Park en Hampshire y de la filántropa mexicana, descendiente de una antigua línea de reyes kurdos, a la que el mundo llama ahora cariñosamente como la "Meghan Markle mexicana".

En una entrevista con la revista Clase, la embajadora de la Unicef se defendió de las acusaciones que su exesposo levantó contra ella, después de calificarla de “ambiciosa” y "mentirosa”.

Un torbellino de acusaciones

Ante los señalamientos de violencia doméstica y xenofobia, Henry Roper-Curzon, ofreció una entrevista para el Daily Mail en la que dio su versión de lo que se ha convertido en todo un escándalo.

La protagonista del reality “Made in México” rechazó todas las afirmaciones en su contra y aseguró que su exmarido está en la ruina, por lo que reveló las pretensiones de su familia, al decir que lo que querían es que ella los sacara de la pobreza.

Henry se defendió y aseguró que su actitud obedece a que su madre investigó la vida de Hanna y “no era lo que él creía”.

A partir de todo lo que descubrió, dijo que lo “engañó”, sobre todo lo relacionado con su “herencia real y fabulosa riqueza”.

Pero Jaff desmintió esto, diciendo exactamente lo opuesto. A decir de la socialité mexicana fue ella quien inició unas averiguaciones sobre la familia política de su marido, al presumir que lo que deseaban era que los sacara a flote pagando las deudas que presentan con un fideicomiso sobre su propiedad, que es el patrimonio familiar.

“Ellos no tienen dinero y tienen una reputación en Inglaterra de conocer a mujeres que puedan pagar sus deudas. De hecho, ellos ya no tienen su casa y el papá le hizo lo mismo a su segunda esposa. Esta entrevista es totalmente mentira toda. Ellos lo que quieren hacer es extorsionarme para que yo les pague sus deudas”, explicó.

Hanna mencionó que está siendo extorsionada a cambio del silencio para que no revele el abuso que vivió estando en Londres, y las humillaciones de racismo que sufrió por parte de la familia de su esposo.

Escuchar las versiones de cada parte, es adentrar en un mar de dimes y diretes que se enfocan en que ambos nunca fueron lo que decían ser. Por parte de Henry, solo hay un título nobiliario, y una familia británica que ya no cuenta con su fortuna y detrás de Hanna, múltiples acusaciones de quien se convirtió en su mayor enemigo: su exesposo.

La “venganza de Henry”

Para Hanna Jaff todo se trata de la intención de Henry de desprestigiar su nombre, después que ella se negara a pagar sus deudas.

“Cuando yo me negué, le dije: ‘Me casé enamorada de ti, vamos a salir adelante juntos’, y me empezó a maltratar. Yo no estuve de acuerdo y le dije ‘voy a salir a decir la verdad, la verdad de cómo me están tratando'. Justo es cuando dijo: ‘Voy a ir a la prensa y voy a hacer que tu palabra no valga'”.

En la entrevista con el tabloide británico, Henry puso en duda el brillante expediente académico de quien fue su esposa por menos de 2 años. En esa lista incluyó sus raíces de la realeza kurda, su fundación y hasta su título de embajadora de la Unesco, aclarando que este ente internacional dijo desconocer a Hanna Jaff de su listado oficial.

Reprochó que la mexicana-estadounidense tiene un “indudable talento para la autopromoción”. Las acusaciones son enarboladas con la misma vehemencia por ambos lados.

Lo cierto es que Hanna ya se encuentra en México y dice tener videos en los que deja constancia de las amenazas que recibió a cambio de dinero para que ella no cuente toda la verdad.

